السبت 11 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

السباق الصحراوي يختتم الموسم السابع لـ «السلم للدراجات»

السباق الصحراوي يختتم الموسم السابع لـ «السلم للدراجات»
10 فبراير 2023 16:56

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تاكسي الأجرة»: 7 ملايين راكب من مطارات دبي
«التنمية المستدامة» يجمع نخبة الخبراء والمتخصصين في القمة العالمية للحكومات


يُسدل الستار غداً «السبت» عن الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات، والتي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، وذلك بإقامة السباق الصحراوي المفتوح «للهواة والمحترفين» بمشاركة 227 درّاجاً من 30 جنسية، من بينهم 205 هواة و22 محترفاً، كما بلغ عدد الفرق المشاركة 39 فريقاً «33 من الهواة و6 من المحترفين».
واعتمدت اللجنة المنظمة العليا مساراً يمتد لمسافة 50 كلم، وسط الطبيعة الخلابة لمحمية المرموم ومنطقة السلم في قلب أرياف وبراري دبي، حيث يتضمن المسار تحديات متنوعة بمناطق الكثبان الرملية والصخرية، والبرك المائية والمسارات الصعبة وغيرها، ما يضفي طابعاً تنافسياً يتطلب مهارات بدنية متعددة بأسلوب شائق.
وتم تخصيص جوائز مالية تبلغ 310 آلاف درهم لأصحاب المراكز الأولى، حيث يحصل البطل في فئة المحترفين على 40 ألفاً، والثاني على 30 ألفاً، والثالث 20 ألفاً، والرابع 15 ألفاً، والخامس 10 آلاف، والمراكز من 6 إلى 15 على 5 آلاف، فيما يحصل بطل فئة الهواة على 30 ألفاً، والثاني 20 ألفاً، والثالث 15 ألفاً، والرابع 10 آلاف، والخامس 7 آلاف و500 درهم، والمراكز من 6 إلى 15 على 5 آلاف.
وضم الموسم السابع لبطولة السلم 7 سباقات متنوعة للهواة والنخبة من الرجال والسيدات، إلى جانب السباقين الصحراويين، بمجموع جوائز يصل إلى 5 ملايين درهم، وسط مشاركة نحو 1000 متسابق من الجنسين.
وقال عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: «يسعدنا أن يكون الختام مع سباق حافل بالتحديات التي تجمع بين قوة التحمل البدني والمهارة، في قيادة الدراجة على مسارات ذات أرضيات مختلفة، ومن بينها البرك المائية، إلى جانب حمل الدراجة والجري وصعود المرتفعات، وسط محمية المرموم الطبيعية، ضمن أرياف وبراري دبي الأجمل والأكبر من نوعها ذات الطبيعة الساحرة ومحمية الحيوانات والطيور النادرة، إلى جانب كونها أصبحت ذات شهرة عالمية، لأنها ملتقى هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وسباقاتها السنوية المتنوعة، كما أنها ملتقى سباقات بطولة السلم سنوياً، وتضم مسارات متنوعة تتطلب من الدراجين المشاركين قدرات بدنية ومهارة بالقيادة، في مختلف أنواع سباقات الدراجات الهوائية، حيث حرصنا في الموسم السابع على غرار المواسم التي سبقته في مواصلة التنوع في أنواع السباقات، وإقامة أكبر عدد لتشمل جميع الفئات من الجنسين، وبمختلف القدرات والتخصصات، وكلنا ثقة أن يكون السباق الصحراوي المفتوح بنفس نجاحات بقية سباقات هذا الموسم».

الدراجات الهوائية
دبي
بطولة السلم للدراجات الهوائية
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
كاراجر: هذا الأمر غير مقبول
الرياضي
كاراجر: هذا الأمر غير مقبول
اليوم 02:30
لانا نسيبة تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تطالب بتحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب
اليوم 02:02
جهود حثيثة لإنقاذ مزيد من العالقين تحت الأنقاض في سوريا وتركيا
عربي ودولي
سوريا وتركيا.. بصيص أمل وسط الأنقاض
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©