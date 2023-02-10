الترجي يجهز «العقربي» للزمالك

تونس (د ب أ)

بدأت إدارة المجمع الرياضي في مدينة "رادس" التونسية، تجهيز الملعب الرئيسي "حمادي العقربي" استعداداً لمباراة الترجي مع الزمالك المصري، ضمن الجولة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أخطر إدارة الترجي بضرورة تجهيز المدرجات خلف المرميين بالمقاعد، كشرط أساسي للسماح بحضور الجماهير في المدرجين الشمالي والجنوبي للملعب.

وتتسع تلك المدرجات لنحو 30 ألف مشجع، أي نصف طاقة الملعب.

ويريد الترجي تأمين حضور أكبر عدد ممكن من جماهيره في مباراته القوية ضد الزمالك المصري.

ومن المقرر أن يصبح الملعب جاهزاً قبل مباراة الزمالك يوم 25 فبراير الجاري، لكنه لن يكون متاحاً لاستضافة المواجهة أمام المريخ السوداني غداً السبت.

وسيستضيف الاتحاد المنستيري ممثل تونس في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي على نفس الملعب أيضاً، فريقي يانج أفريكانز التنزاني بعد غد الأحد و"تي بي مازمبي" الكونغولي يوم 8 مارس المقبل.