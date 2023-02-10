فيليكس يوضح سبب الرحيل عن أتلتيكو

لندن (رويترز)

قال جواو فيليكس مهاجم البرتغال إنه ترك أتليتيكو مدريد للانضمام إلى تشيلسي على سبيل الإعارة، لأنه عانى في التأقلم مع أسلوب لعب الفريق الإسباني، مضيفاً أن فلسفة المدرب دييجو سيميوني ليست نافعة لكل لاعب.

وانضم فيليكس "23 عاماً" إلى أتليتيكو مقابل مبلغ قياسي للنادي بلغ 126 مليون يورو، قادماً من بنفيكا في 2019، لكنه عانى لإظهار إمكاناته، وسجل 25 هدفاً في ثلاثة مواسم ونصف، قبل الانتقال إلى تشيلسي الشهر الماضي وحتى نهاية الموسم.

وتعرض فيليكس للطرد في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي أمام فولهام، ليخضع للإيقاف ثلاث مباريات، لكنه يستعد للعودة للعب في لقاء وستهام يونايتد غداً السبت.

وقال في مقابلة مع صحيفة أس الإسبانية نشرت اليوم الجمعة: "كنت أتطلع إلى تغيير في المشهد لبعض الوقت لأنه كان من الصعب الاعتياد على طريقة اللعب".

وأضاف: "غادرت لأن هذا الواقع تغلغل في رأسي وكنت أحاول دون جدوى، كان يجب الانتقال في هذه الفترة واعتقد أن الفكرة كانت جيدة لأتليتيكو ولي أيضاً".

وشجعت مهارات فيليكس في المراوغة والتمرير تشيلسي على دفع تسعة ملايين جنيه إسترليني، وفقاً للتقارير الصحفية للتعاقد معه، لكن مهاراته لم تفتن سيميوني الذي يعطي فريقه الأولوية للدفاع.

وتوقف فيلكس عن انتقاد المدرب الأرجنتيني بعد ذلك، لكنه لمح إلى عدم وجود تواصل مباشر بينهما باستمرار.

وتابع "إنه مدرب جيد جداً ولديه طريقة في فهم ورؤية كرة القدم لا يحظى آخرون بها، هذا جيد للبعض وسيء لآخرين، هذا يتوقف على كل شخص".

ووصف رؤية سيميوني لكرة القدم قائلاً: "تعتمد في الأساس على المعاناة في الملعب، أن تعاني وتجد فرصة وتسجل، هذه طريقته في التنافس، هذا ليس سيئا لكنها طريقة مختلفة عن مدربين آخرين".