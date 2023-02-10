ختام ناجح لمنافسات «بطولة الشرطة للرماية» في نسختها الـ 41

الشارقة (وام)



شهد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حفل اختتام بطولة الشرطة للرماية السنوية في نسختها الـ (41)، التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية، واستضافت منافساتها القيادة العامة لشرطة الشارقة بميدان الرماية في معسكر الخضيرة بالشارقة.

حضر الحفل الختامي للبطولة، اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، رئيس اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عبد الله خميس الحديدي، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، وعدد من الضباط، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي.



وبلغ عدد المشاركين في البطولة نحو (450) متسابقاً من الرماة الذين يمثلون مختلف قيادات الشرطة العامة بالدولة، والقيادة العامة للدفاع المدني، وقوات الأمن الخاصة، إلى جانب مشاركة منتخبي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين للرماية، وتنافس المشاركون في مسابقات الرماية الحركية التكتيكية، ومسابقة «المستجيب الأول» ومسابقة «العمليات الشرطية»، ومسابقة تحدي السرعة «إسقاط الصحون».

وقال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي: «البطولة مميزة، وحققت منذ بداية انطلاقتها نتائج إيجابية ومشرفة تضاف لسجل إنجازات الوزارة الرياضي، حيث تستقطب هذه البطولة مشاركة مجموعة قوية من الفرق على مستوى القيادات العامة بالدولة، كما تحظى بمشاركة واسعة من الدول الشقيقة، وذلك لما تحققه من نتائج إيجابية تساهم وبشكل كبير في تعزيز القدرات، وبناء المهارات واكتساب المزيد من الفنون التكتيكية في مجال الرماية».

أضاف: «نؤكد أهمية هذه البطولات الرياضية التي تبعث روح الحماس والمنافسة الشريفة بين جميع الفرق المشاركة، حيث تعمل البطولات التنافسية على تعزيز روح التعاون، والعمل كفريق واحد للوصول إلى التتويج وتحقيق أفضل النتائج، ما ينعكس إيجاباً على المشاركين، وتشجيعهم على الاستمرار في المشاركة، واعتماد الرياضة أسلوباً للحياة من أجل الحفاظ على الصحة واللياقة والنشاط والحيوية، وبالتالي القدرة على المنافسة، وضمان الاستعداد والجاهزية في جميع الأوقات، وذلك بما يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية لوزارة الداخلية في دعم المنظومة الرياضية، وتحفيز المنتسبين لأداء وتقديم أفضل ما لديهم في المحافل الرياضية المهمة، وتمثيل الوزارة والقيادات الشرطية العامة بالدولة في البطولات والمنافسات المحلية والعالمية».



من جهته، أعرب اللواء سيف الزري الشامسي، عن الشكر الجزيل للداعم الأول لفعاليات وزارة الداخلية الرياضية، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأثنى على النجاحات الريادية المتحققة لهذه البطولة الممتدة لـ 41 عاماً، مشيراً إلى أن هذه الرياضة التخصصية حققت أهدافها في ‏تطوير وصقل إمكانيات منتسبي القيادات الشرطية بالدولة، ورفع كفاءة الأداء الشرطي، وضمان ‏الاستعداد والجاهزية لمختلف الأحداث.

وأكد أن تنظيم هذه البطولة السنوية، هو تأكيد على أهميتها، فالنتائج المثمرة التي حققتها خلال العقود الأربعة الماضية، والتواصل الإيجابي الكبير بين القيادات الشرطية في الوزارة، إلى جانب مشاركات الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين التي أضافت بعداً مهماً، ما يجسد وحدة الصف الخليجي الأمني، ويعبر عن روح الأخوة والتضامن، ويرسخ علاقات التقارب والتلاحم بين رجال الشرطة، والتكامل بين المؤسسات الأمنية والشرطية، بما يعزز جودة الحياة الأمنية في المنطقة.

وعلى صعيد مسابقة بطولة الصداقة للرماية التكتيكية الشرطية لفئة الفرق، فقد أحرز منتخب الشرطة في الدولة المركز الأول بمجموع نقاط (2927)، فيما حل منتخب شرطة المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بـ (2485) نقطة، وجاء منتخب شرطة مملكة البحرين ثالثاً بـ (2356) نقطة.

وشهدت نتائج الفرق عن مسابقة رماية المهارات الحركية التكتيكية لفئة (السيدات)، تتويج القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمركز الأول، والقيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الثاني، والمركز الثالث للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بينما جاءت نتائج المسابقة لفئة (ضباط الفرق) ليكون المركز الأول من نصيب القيادة العامة لشرطة دبي، وفي المركز الثاني القيادة العامة لشرطة الشارقة، وحلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المركز الثالث.

وأسفرت نتائج المسابقة لفئة (الرجال) عن حصول القيادة العامة لشرطة دبي على المركز الأول، وجاءت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وصيفاً في المسابقة، فيما أحرزت القيادة العامة لشرطة الشارقة المركز الثالث.

وعلى مستوى مسابقة العمليات الشرطية بالبندقية لفئة (السيدات)، فقد فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول، وحققت القيادة العامة لشرطة دبي المركز الثاني، وحصلت القيادة العامة لشرطة الشارقة على المركز الثالث، وجاءت نتائج المسابقة لفئة (الرجال) متوجة القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت نتائجه لقيادة قوات الأمن الخاصة، فيما حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة المركز الثالث.

وجرى تتويج الفرق الحاصلة على المراكز الأولى عن مسابقة رماية المستجيب الأول، حيث شهدت المسابقة بفئة (الرجال) حصول فريق المملكة العربية السعودية على المركز الأول، بينما حلت القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثاني، وجاءت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المركز الثالث، وفي السياق نفسه للمسابقة عن فئة (السيدات)، فقد فازت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمركز الأول، وفي المركز الثاني القيادة العامة لشرطة دبي، فيما حققت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المركز الثالث.

وفي اليوم الأخير من ختام البطولة، شهدت الفرق المشاركة منافسة مثيرة في مسابقة تحدي السرعة، لتحصل القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على المركز الأول، والمركز الثاني للقيادة العامة لشرطة دبي، بينما حققت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المركز الثالث في المنافسة.