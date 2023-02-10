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نجل الأسطوري «كتالوني»

نجل الأسطوري «كتالوني»
10 فبراير 2023 14:44

برلين (د ب أ-ستاتس بيرفورم)

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة، أن جواو مينديز نجل الأسطورة البرازيلي رونالدينيو سينضم للنادي الكتالوني بعد فترة اختبار ناجحة. 

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وقضى رونالدينيو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، خمسة أعوام ناجحة في صفوف برشلونة بين عامي 2003 و2008، وفاز معه بلقبين في الدوري الإسباني ولقب في دوري أبطال أوروبا ويشغل حالياً منصب سفير النادي.
ويتطلع مينديز نجل رونالدينيو البالغ من العمر 17 عاماً، لاستغلال فرصة السير على نهج والده، حيث رحل عن صفوف كروزيرو من أجل الانتقال إلى النادي الكتالوني، بعد أن سبق له اللعب في صفوف كورينثيانز البرازيلي. وقال لابورتا: "سعداء حقاً بأن رونالدينيو وشقيقه روبرتو اسيس، فكرا في برشلونة لمواصلة مسيرة نجله".
وأضاف "إنه يافع للغاية ويتدرب معنا، لكننا سنمنحه عقداً، هناك بعض الأمور ينبغي حسمها، لكننا سعداء للغاية معه".
وختم بالقول "الضغوط على الفتى مرتفعة للغاية، لأن رونالدينيو كان أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، لكن مهمة مدربينا أن يطوروا من مهاراته".

رونالدينيو
برشلونة
خوان لابورتا نادي برشلونة الإسباني
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