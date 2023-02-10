«أدنوك للمحامل الشراعية 22 قدماً» ينطلق من «جزيرة اللولو»



أبوظبي (الاتحاد)



ينطلق في الساعة الثالثة عصر السبت، سباق أدنوك للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، من منطقة عالي جزيرة اللولو لمسافة 7 أميال بحرية، باتجاه خط النهاية عند سارية العلم، على كورنيش أبوظبي، حيث يتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وينظم السباق نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويعد الجولة الثانية لهذه الفئة، ويشارك فيه أكثر من 50 محملاً، على متنها بحارة شباب من مختلف إمارات الدولة، في منافسة على اللقب، والتي دائماً ما تكون حماسية مليئة بروح الشباب والتحدي، ورُصدت جوائز قيمة للفائزين والحاصلين على المراكز المتقدمة.

وينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية السباق، ضمن برنامج الموسم البحري وفعاليات العام 2023 التي تتضمن العديد من السباقات التراثية للفئات المختلفة، ويعمد النادي في ذلك إلى المساهمة في دعم الجهود الرامية للحفاظ على التراث البحري، وتعريف البحارة الشباب بأسراره، والتي تناقلها الأجداد والآباء، جيلاً بعد جيل خلال حلهم وترحالهم.

وشهدت الجولة الأولى، تتويج المحمل «حشيم» لمالكه النوخذة محمد مروان عبد الله المرزوقي، بلقب سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وسط مشاركة أكثر من 50 محملاً.

وأكد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن اللجنة المنظمة للسباق، أكملت الترتيبات كافة لإقامة الحدث وفق أعلى المعايير التنظيمية، من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي للبحارة، لتسهيل مشاركتهم في السباق، ولضمان نجاح الحدث.

وقال: «يعمل البحارة الشباب في سباقات المحامل الشراعية فئة 22 قدماً، خلال مشاركتهم بحماس وجد واجتهاد للإجادة واكتساب الخبرة، وتقديم أفضل أداء، من أجل الصعود إلى منصة التتويج، وكذلك التعرف على تفاصيل الإبحار عبر المحامل الصغيرة، لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم بالانتقال إلى الفئات الأكبر».

وأضاف: «زيادة عدد المحامل المشاركة في الجولة الثانية، دليل على استقطاب سباقات هذه الفئة لمجموعات جديدة من البحارة الشباب، لخوض تجربة ارتياد البحر عبر المحامل الشراعية، وهذا مؤشر إيجابي، يؤكد تفاعل الشباب مع هدف تعزيز جهود الحفاظ على التراث الإماراتي البحري».