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كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور تتوج الفائزين بأشواط الشيوخ

كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور تتوج الفائزين بأشواط الشيوخ
10 فبراير 2023 14:39


دبي (الاتحاد)


اختتمت منافسات أشواط «الشيوخ» التي تميزت بتحقيق الطيور لسرعات قصوى وسط منافسة قوية ومتقاربة على مدار 20 شوطاً في أربعة أيام، شكلت واحدة من أقوى محطات «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية.
وقام دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى في أشواط الشيوخ، وهم الذين تأهلوا أيضاً إلى أشواط النخبة، وحضر التكريم نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث راشد بن مرخان، ومحمد عبد الله بن دلموك، مدير إدارة الدعم المؤسسي، وذلك عقب إقامة أشواط فئة القرموشة، وفيها حقق فريق «النيف م» شوط الرمز عن طريق الطير «جي 1» بزمن قدره 18.687 ثانية.

 

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أما في فئة القرموشة جرناس، فانتزع فريق «اف 3 ار» المركز الأول بالطير «جي 20» بزمن 18.063 ثانية، وفي أشواط جير تبع، كسب فريق «إم 7» شوط رمز الفرخ، بالطير «تي 3» بزمن 19.445 ثانية، وتفوق فريق «إف 3» في شوط رمز الجرناس، بالطير «مزيون» بزمن 18.341 ثانية.
وحقق فريق «اليلايس» المركز الأول في شوط نقدي أول الفرخ، بالطير «تي 14» بزمن 18.921 ثانية، وتفوق فريق الظفرة في شوط نقدي أول الجرناس، بالطير «150» بزمن 19.211 ثانية، ونال الفريق نفسه المركز الثاني بالطير «تي 155»، واحتكر «إف 3» شوط نقدي ثاني الفرخ، بالطير «تي 26» بالمركز الأول بزمن 19.792 ثانية.
واعتبر دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع للصيد بالصقور، أن الحافز أكبر من أي وقت مضى مع إطلاق سباق «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» الذي جعل الكل يعيش النسخة الحالية بأجواء متجددة ورغبة من أجل التفوق والصعود على منصة التتويج، ولعل الأمر الأبرز هو حرص جميع الفرق على المشاركة لإحياء هذه الرياضة التراثية، وإظهارها بأفضل وأبهى الصور، بعيداً عن حسابات الفوز والخسارة، ما يجعلنا نعيش أوقاتاً حافلة باللقاء بين أبناء المجتمع لترسيخ الموروث الشعبي العريق والاحتفاء به. 

دبي
الصيد بالصقور
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
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