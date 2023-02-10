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«ميدان» و«دبي» يتصدران دوري الإمارات للصيد بالصقور

«ميدان» و«دبي» يتصدران دوري الإمارات للصيد بالصقور
10 فبراير 2023 15:30

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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أعلن نادي أبوظبي للصقارين عن تأجيل الجولة الخامسة فئة العامة، من دوري الإمارات للصيد بالصقور من اليوم إلى غد، وذلك بسبب «الأحوال الجوية».
واستضافت العاصمة أبوظبي الجولتين الثالثة والرابعة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وسط مشاركة واسعة في «فئة العامة».
وأسفرت نتائج الجولة الثالثة من البطولة عن فوز «ند الشبا» على «حبشان» 3-1، حيث تفوقت صقور «ند الشبا» في فئات «الجير تبع وشاهين وبيور»، فيما تألق «حبشان» في فئة «القرموشة».
واكتسح «ميدان» فريق «القدرة» برباعية نظيفة، حيث تفوق في جميع الفئات «الجير تبع وشاهين وبيور وقرموشة»، فيما تعادل «الوسطي و«نوماس» 2-2، وحقق «دبي» فوزاً كبيراً على «النخرة» برباعية نظيفة، و«الفرسان» على «مربان» بالنتيجة ذاتها.
وفي الجولة الرابعة للمسابقة، فاز «ند الشبا» على «نوماس» 2-1، و«حبشان» على «مربان» 3-1، فيما واصل فريق «دبي» التألق في الجولة، وحقق الفوز 4-0 على «الفرسان»، وتغلب «الوسطي» على «القدرة» 3-1.
وتصدر فريق ميدان الترتيب العام لجدول دوري الإمارات للصيد بالصقور مع نهاية الجولة الرابعة، بعد أن نجح في حصد 12 نقطة، وشاركه الصدارة فريق دبي بالرصيد نفسه من النقاط، فيما جاء «ند الشبا» ثالثاً وله 12 نقطة أيضاً، ولكن برصيد أقل من الأهداف، حيث جمع 12 هدفاً، فيما حصد «دبي» و«ميدان» 16 هدفاً، واحتل «الفرسان» المركز الرابع وله 6 نقاط، وتبعه «حبشان» بالرصيد نفسه، ولكن بعدد أقل من الأهداف، و«الوسطي» بـ 4 نقاط، وفي المركز السابع، جاء «النخيرة» بالرصيد نفسه، وثامناً حل «نوماس» بنقطة واحدة، وفي المركز التاسع جاء «القدرة» وله نقطة أيضاً، وبرصيد خالٍ من النقاط جاء «مربان» في المركز العاشر.
وتتواصل المنافسات 17 و18 فبراير الجاري في دبي، بإقامة الجولتين الثالثة والرابعة، لفئة أصحاب السمو الشيوخ، والجولتين السادسة والسابعة لفئة العامة.

 

أبوظبي
الصيد بالصقور
نادي أبوظبي للصقارين
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