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اتحاد الكرة يعتمد إعادة تشكيل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين

اتحاد الكرة يعتمد إعادة تشكيل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين
10 فبراير 2023 15:00

 
دبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إعادة تشكيل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، برئاسة هشام محمد الزرعوني، عضو مجلس الإدارة، وأمل حسن بوشلاخ، عضو مجلس الإدارة «نائباً»، وعضوية حسن المراشدة، ويوسف علي المرزوقي، وراشد قاسم شاهين.
كما اعتمد المجلس في اجتماعه الدوري إعادة تشكيل اللجنة الطبية، برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، والدكتور سعيد آل ثاني «نائباً»، وعضوية الدكتور أحمد إبراهيم علي، والدكتور بسام حسن صالح، وعائشة محمد كاجور، والدكتورة نجيبة محمد عبدالرزاق، «عضو متعاون».
وتم اعتماد آلية وإجراءات وشروط قبول الأندية للمشاركة في دوري الدرجتين الثانية والثالثة للموسم المقبل 2023-2024، بعد الدراسة التي قام بها فريق العمل المشرف على هذه المسابقات التي تهدف إلى زيادة أعداد اللاعبين، ومنح الفرصة أمام الأندية والفرق والأكاديميات الخاصة للمشاركة في المسابقات المحلية.
واطلع المجلس على برنامج إعداد منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية استعداداً لنهائيات كأس آسيا المقررة في تايلاند الشهر المقبل، وتقرير عن سير أعمال ملف استضافة الدولة لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، والتصور الخاص لهذه الاستضافة، وموعد ومكان إقامة حفل القرعة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الدولي. 

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