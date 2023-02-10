«كولناجو أبوظبي» تستضيف منطقة المشجعين في طواف الإمارات للسيدات

أبوظبي (الاتحاد)



يستضيف المتجر الرسمي ومركز التجارب الرائد لعلامة كولناجو الإيطالية الشهيرة للدراجات الهوائية المخصصة للطرقات في أبوظبي، منطقة المشجعين الرسمية لطواف الإمارات للسيدات الذي تقام فعالياته ما بين 9 و12 فبراير.

وسيكون متجر العلامة الرائدة المفتتح حديثاً في جزيرة الحديريات، ملتقى متابعي رياضة الدراجات الهوائية الراغبين بمتابعة منافسات السباق وتشجيع المتسابقات، أثناء خوضهن منافسات طواف الإمارات للسيدات، سعياً للفوز بنسخته الافتتاحية، حيث تعد علامة كولناجو مزود الدراجات الهوائية الرسمي لطواف الإمارات لكل من فئتي الرجال والسيدات.

وتتيح منطقة المشجعين المستوحاة من الحدث لضيوفها فرصة استكشاف شغفهم برياضة الدراجات الهوائية، واستئجار إحدى دراجات كولناجو من طراز V3Rs الفائزة بالعديد من السباقات واختبار أدائها الرائع بأنفسهم، وتستضيف منطقة المشجعين الضيوف من هواة رياضة الدراجات الهوائية وغيرهم، حيث توفر لهم تجربة مليئة بالمرح والترفيه، فيما تثير شغف الزوار، ليبدؤوا رحلتهم مع رياضة الدراجات الهوائية، وينضموا لمجتمع الرياضة في كولناجو أبوظبي.

وتشهد منطقة المشجعين تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الممتعة، تتضمن سحوبات يومية على الجوائز، ومنحوتة فنية استخدمت فيها دراجات كولناجو من طراز V4Rs التي يعتمدها فريق الإمارات «القابضة» (ADQ) أثناء مشاركتهن في منافسات السباق، فيما يقدم مقهى كولناجو في الموقع خيارات متنوعة من ألذ الأطباق والمشروبات والعصائر المستوحاة من طواف الإمارات، والمحضرة مع لمسة من المطبخ الإماراتي العريق، والتي تتضمن الشكشوكة والفتوش والدجاج المشوي مع الزعتر والبلاليط، بالإضافة إلى القهوة الإماراتية التقليدية ولاتيه التمر والسموذي، ليستمتع عشاق رياضة الدراجات بأوقاتهم على مدار أيام الحدث الأربعة.

ومع اختتام الجدول الحافل بالفعاليات الترفيهية، تشهد عطلة الأسبوع الأحد جولة مجتمعية على الدراجات الهوائية تنظم بالاشتراك مع مجتمع «وومين موفينج فورورد» للسيدات.

وتزامناً مع الجولة الختامية لطواف الإمارات للسيدات، تنطق جولة الدراجات الهوائية في فترة الظهيرة، ليتوجه الدراجون، انطلاقاً من منطقة مشجعي وولفي عند المتجر الرسمي لعلامة كولناجو نحو خط بداية السباق، وبعد متابعة الحدث المشوق، يعود الركب مجدداً إلى منطقة المشجعين للاستمتاع بتناول وجبة البرنش المستوحاة أطباقها من طواف الإمارات، قبل متابعة المرحلة الختامية المشوقة للسباق ومراسم التتويج.

وبعد وجبة البرنش، تنظم ألتراهيومان ورشة عمل في الموقع حول مراقبة نسب الجلوكوز، والتي تتيح للحضور وهواة رياضة الدراجات الهوائية لقاء فريق عمل ألتراهيومان والتعرف على كيفية تتبع مستويات الجلوكوز وتحليله بما يساعد في تحسين الأداء في الحصص التدريبية، ويشجع على التعافي وتطوير الأداء الرياضي.