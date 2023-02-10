«ثنائية» لأبوظبي ريسنج ونسرين محجوب



عصام السيد (أبوظبي)



حقق الملاك والمدربون العرب نتائج لافتة، من خلال حصد الانتصارات، والسيطرة على جميع الأشواط الستة في السباق العاشر، لمضمار نادي أبوظبي للفروسية للموسم الجديد «2022 -2023»، والذي أقيم مساء أمس الأول، وخُصص للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس الذي خُصص للخيول الأصيلة المهجنة، وتنافست فيه 80 خيلاً، على جوائز بلغت 470 ألف درهم.

وكانت نجمة الحفل المدربة السودانية نسرين محجوب التي أسرجت ثنائية لأبوظبي ريسنج، عبر «شارك»، بقيادة أوسكار شافيز، في الشوط الأول لمسافة 2200 متر، على لقب قلعة غيل البالغ جائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل 2:29:51 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لأبوظبي ريسنج، بإشراف نسرين محجوب، عبر «ايه اف يطوي» بقيادة باتريك كوسجريف، في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب قلعة المحطة البالغ جائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:46:47 دقيقة.

وأصبح محمد دقاش أول مدرب يحقق الفوز مع عقيلته المدربة نسرين محجوب في أمسية واحدة، من خلال انتصار لافت للفرس «فوعة» لإسطبلات ليوا، وقيادة ساندرو بايفا، في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على لقب حصن الضاحية البالغ جائزته 80 ألف درهم، وسجلت البطلة 1:32:74 دقيقة.

وأكد المدرب خليفة مطر النيادي جدارته، بعد أن سجل فوزاً رائعاً، عبر «شوال» للمالكة ليلى خليل عودة، بقيادة الفارس الأسترالي جان فان أوفيرمير في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، على لقب قلعة الفهيدي «تكافؤ» البالغ جائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:32:96 دقيقة.

ورفض المدرب العراقي قيس عبود، إلا أن يزين الأمسية العربية بفوز خامس عبر الفرس «إم إم البلقة» لمحمد مصبح المزروعي، وقيادة بيرناردو بينيرو في الشوط الخامس لكأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1200 متر البالغ جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجلت البطلة 1:19:00 دقيقة.

وكان مسك الختام المدرب علي البدواوي الذي حقق فوزه الثالث في الموسم عبر «السلط» لشادويل، بقيادة باتريك كوسجريف «ثنائية» في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، على لقب قلعة الفلاية البالغ جائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:24:46 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الفروسية، وعبد الله بخيت المرر، رئيس مجلس إدارة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ولارا صوايا، المدير التنفيذي للمهرجان، وخلود النعيمي، ممثلة الوطنية للأعلاف، وسعيد خليفة بن سليمان، ممثل طيران الإمارات.