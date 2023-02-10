«سوفرين برينس» يطارد لقب «جبل علي للميل»



عصام السيد (دبي)



ينظم مضمار جبل علي، ظهر «السبت»، أمسية سباقه التاسع لهذا الموسم، وتتألف من 6 أشواط خُصصت للخيول المهجنة الأصيلة، ويتصدر الحفل، بطولة جبل علي للميل «للفئة الثالثة»، وتقام في الشوط الخامس، وتبلغ جوائزها 575 ألف درهم برعاية شادويل، ويشتمل الحفل أيضاً على تحضيري جبل علي للسرعة، ويبلغ عدد الخيول المشاركة في الأمسية 60 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 947 ألف درهم.

ويتصدر مشهد بطولة جبل علي للميل في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر الجواد القوي «سوفرين برينس» بقيادة وليام بيوك، الفائز بميدان قبل شهر، ويضم الشوط خيولاً قوية مثل «فنار» صاحب الانتصارات الباهرة في جبل علي.

ويعود «أبر كلاس» الأعلى تصنيفاً في الشوط الرابع، لخوض تحدي تحضيري جبل علي للسرعة لمسافة 1000 متر «شروط» برعاية «طيران الإمارات»، ويتنافس في هذا الشوط 9 خيول، ومن أقوى المرشحين «مشاكل» الذي لم يخرج من مراكز الصدارة، في آخر مشاركتين له، وهناك أيضاً «الكرامة»، و«ستوري اوف لايت».

في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، والمخصص لخيول الثلاث سنوات فما فوق، تتنافس 13 خيلاً على لقب كأس بنك دبي التجاري، تتقدمها «ريبيل لوف» صاحبة التصنيف الأعلى في الشوط، وستخوض منافسة مع «كوست سكاي» الطامح إلى مواصلة انتصاراته، بعد الفوز قبل أسبوعين في جبل علي، إلى جانب «إمبرزن».

وتشارك 8 خيول في الشوط الثاني في سباق للمبتدئة لمسافة 1200 متر، على لقب كأس الشعفار للاستثمار، يبرز منها «ديستورتيد ايفورت» صاحب مركز «الوصافة» في جبل علي قبل أسبوعين، وينافسه «فابريزيو»، و«مامبو ميسشيف»، و«موثوق».

وتتنافس 7 من خيول الثلاث سنوات فما فوق، على لقب كأس بنك الإمارات دبي الوطني في الشوط الثالث لمسافة 1000 متر «تكافؤ»، أبرزها «رزين دبي» الفائز في مضمار جبل علي، ومن ضمن المنافسين له في هذا الشوط «رايق» المتخصص على مضمار جبل علي، ويوجد أيضاً «رويال ابوينتمنت».

ويختتم الحفل بسباق كأس ديستركت 14 لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، بمشاركة 12 خيلاً، أبرزها «ميادين»، ومن أبرز المنافسين له «على مهلك»، و«يورمان».