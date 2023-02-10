السبت 11 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

لابا كودجو: أنا «ابن العين»

لابا كودجو: أنا «ابن العين»
10 فبراير 2023 13:47

معتز الشامي (دبي)


أعلنت شركة الكرة بنادي العين، التجديد للمهاجم الدولي التوجولي لابا كودجو، بعقد «طويل الأمد»، يستمر بمقتضاه مع «الزعيم» إلى عام 2026، مع أولوية التمديد لعام إضافي، باتفاق الطرفين، حتى 2027.
وسبق وأن أشارت صحيفة «الاتحاد» في منتصف يناير الماضي، إلى تمديد العين عقد «المهاجم الهداف» لفترة طويلة. 

أخبار ذات صلة
الفيلم المحلي يتصدر المشهد في «العين السينمائي الدولي»
«العميد» يتخطى «النسور» بهدف تاعرابت

وأبدى لابا عن شعوره بالفخر والتقدير لنادي العين ومجلس الإدارة، على تجديد الثقة في بقائه ضمن تشكيلة الفريق الأول لأطول فترة ممكنة، مؤكداً أن ارتباطه بـ «الزعيم» أكبر بكثير من أن يحدد ببنود تعاقد، وقال: «أشعر بالانتماء إلى هذا الكيان الكبير، بالإضافة إلى الإحساس الصادق بالراحة والسعادة منذ حضوري إلى الإمارات».
وأضاف: «فخور بأنني أحد أعضاء فريق العين الذي ظل يرسخ المفهوم الحقيقي لروح الأسرة والفريق الواحد، والتي يتعامل بها الجميع فيما بينهم، من إدارة ولاعبين وجماهير، وكل من ينتمي للنادي، كما أن العين مدينة ساحرة وهادئة، وأجواؤها رائعة تعزز من روح الانتماء إليها، ولن أذيع سراً إن قلت إنني أشعر فعلياً بأنني (ابن العين)».
وحول العروض التي وصلته قبل خطوة التجديد، قال: «بالتأكيد حصلت على عروض عدة، ودائماً أناقش ما يصلني مع الأسرة والأصدقاء ومدير أعمالي، ولكن قررت البقاء مع العين، وجددت عقدي معه، لأنني أشعر براحة كبيرة هنا».
وأضاف: «بإعلان تمديد عقدي مع العين تحققت إحدى أمنياتي، لأنني أرغب في خوض المزيد من المباريات، وحصد العديد من الإنجازات المحلية والخارجية، ولا سقف لطموحاتي مع العين».

العين
لابا كودجو
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
كاراجر: هذا الأمر غير مقبول
الرياضي
كاراجر: هذا الأمر غير مقبول
اليوم 02:30
لانا نسيبة تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تطالب بتحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب
اليوم 02:02
جهود حثيثة لإنقاذ مزيد من العالقين تحت الأنقاض في سوريا وتركيا
عربي ودولي
سوريا وتركيا.. بصيص أمل وسط الأنقاض
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©