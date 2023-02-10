لابا كودجو: أنا «ابن العين»

معتز الشامي (دبي)



أعلنت شركة الكرة بنادي العين، التجديد للمهاجم الدولي التوجولي لابا كودجو، بعقد «طويل الأمد»، يستمر بمقتضاه مع «الزعيم» إلى عام 2026، مع أولوية التمديد لعام إضافي، باتفاق الطرفين، حتى 2027.

وسبق وأن أشارت صحيفة «الاتحاد» في منتصف يناير الماضي، إلى تمديد العين عقد «المهاجم الهداف» لفترة طويلة.

وأبدى لابا عن شعوره بالفخر والتقدير لنادي العين ومجلس الإدارة، على تجديد الثقة في بقائه ضمن تشكيلة الفريق الأول لأطول فترة ممكنة، مؤكداً أن ارتباطه بـ «الزعيم» أكبر بكثير من أن يحدد ببنود تعاقد، وقال: «أشعر بالانتماء إلى هذا الكيان الكبير، بالإضافة إلى الإحساس الصادق بالراحة والسعادة منذ حضوري إلى الإمارات».

وأضاف: «فخور بأنني أحد أعضاء فريق العين الذي ظل يرسخ المفهوم الحقيقي لروح الأسرة والفريق الواحد، والتي يتعامل بها الجميع فيما بينهم، من إدارة ولاعبين وجماهير، وكل من ينتمي للنادي، كما أن العين مدينة ساحرة وهادئة، وأجواؤها رائعة تعزز من روح الانتماء إليها، ولن أذيع سراً إن قلت إنني أشعر فعلياً بأنني (ابن العين)».

وحول العروض التي وصلته قبل خطوة التجديد، قال: «بالتأكيد حصلت على عروض عدة، ودائماً أناقش ما يصلني مع الأسرة والأصدقاء ومدير أعمالي، ولكن قررت البقاء مع العين، وجددت عقدي معه، لأنني أشعر براحة كبيرة هنا».

وأضاف: «بإعلان تمديد عقدي مع العين تحققت إحدى أمنياتي، لأنني أرغب في خوض المزيد من المباريات، وحصد العديد من الإنجازات المحلية والخارجية، ولا سقف لطموحاتي مع العين».