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الرياضي

«العنابي» يتحدى صدارة «الفرسان» في «دوري 21»

«العنابي» يتحدى صدارة «الفرسان» في «دوري 21»
10 فبراير 2023 21:30

 
معتصم عبدالله (دبي)


يخوض شباب الأهلي متصدر «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، برصيد 36 نقطة، تحدياً جديداً في رحلة الدفاع عن لقب الموسمين الماضيين على التوالي، حينما يستقبل ضيفه الوحدة «السادس» برصيد 24 نقطة، في واجهة مباريات «الجولة 16»، والتي تنطلق السبت، وتشهد أيضاً مباريات اتحاد كلباء والظفرة، عجمان والشارقة، خورفكان والنصر، وتختتم غداً بمواجهات بني ياس والبطائح، الوصل ودبا، والجزيرة والعين.
ويهدد «الفرسان» صاحب الهجوم الأقوى في الدوري برصيد 43 هدفاً، دفاع ضيفه «العنابي»، والذي تكبد الخسارة الأكبر في مشواره خلال الموسم الحالي أمام المنافس ذاته في الدور الأول 0-5، ضمن «الجولة الثالثة»، وتراجع الوحدة إلى المركز السادس، بتعثره في جولتين على التوالي، بالخسارة أمام الوصل 0-3، والتعادل مع اتحاد كلباء 1-1.
وتبدو الفرصة مواتية أمام الشارقة «الثالث» برصيد 27 نقطة، البقاء ضمن فرق المقدمة، حينما يحل ضيفاً على عجمان «التاسع» برصيد 18 نقطة، وحافظ «الملك» على سجله خالياً من الخسارة، في آخر 5 جولات على التوالي، فيما خسر «البرتقالي» مباراته الأخيرة في الجولة الماضية أمام النصر 2-3.
ويشعل «فارق النقطة» التي تفصل اتحاد كلباء «الثاني عشر» برصيد 13 نقطة، وضيفه الظفرة في المركز قبل الأخير، أجواء مواجهة الفريقين على ملعب «النمور»، فيما يستقبل خورفكان «الثامن» برصيد 18 نقطة، ضيفه النصر «السابع» بـ 21 نقطة، على ستاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.

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مباريات السبت
شباب الأهلي - الوحدة 17:30
اتحاد كلباء - الظفرة 17:30
عجمان - الشارقة 17:30
خورفكان - النصر 17:30

مباريات الأحد
بني ياس - البطائح 17:30
الوصل - دبا 17:30
الجزيرة - العين 17:30

دوري تحت 21
شباب الأهلي
الوحدة
عجمان
الشارقة
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