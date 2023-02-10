العين والجزيرة.. «قمة المربع» في «سباق الهدافين»



معتصم عبدالله (دبي)



تتصدر «المواجهة الخاصة» التي تجمع لابا كودجو مهاجم العين، والوطني علي مبخوت الهداف التاريخي للجزيرة، أجواء قمة «الزعيم» وضيفه «فخر أبوظبي»، مساء «السبت»، على استاد هزاع بن زايد في ختام «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين» والتي تشهد أيضاً مباراتي البطائح وبني ياس على ملعب الشارقة، ودبا والوصل في معقل «النواخذة».

ويشعل «فارق النقطة» التي تفصل «الزعيم» الخامس برصيد 28 نقطة، وضيفه «فخر أبوظبي» السادس في طريق العودة إلى «مربع الكبار»، أجواء المواجهة المرتقبة، والتي يزيدها حماساً «السباق المثير» بين التوجولي لابا متصدر قائمة هدافي الدوري، في الموسم الحالي برصيد 17 هدفاً، والساعي بقوة للاحتفاظ بلقبه هدافاً للموسم الماضي برصيد 26 هدفاً، أمام منافسه مبخوت الوصيف الحالي لقائمة الهدافين في الدوري برصيد 15 هدفاً، والهداف التاريخي للدوري، والذي يقترب من إكمال المئوية الثانية في سجله، بعد وصوله إلى 196 هدفاً.

ويقود لابا «31 عاماً» خط هجوم العين في مباراة السبت، مدفوعاً بمعنويات «الإعلان الرسمي» لتجديد تعاقده مع «الزعيم»، بعد توقيعه عقداً «طويل الأمد»، قبل نهاية موسمه الحالي، والرابع على التوالي مع الفريق، وتعد شباك الجزيرة الوجهة المفضلة للمهاجم التوجولي في دوري المحترفين، بالتساوي مع خورفكان، بعدما سبق له تسجيل 9 أهداف، آخرها في مباراة الدور الأول 1-2 على ملعب الجزيرة.

في المقابل، لا يلغي تعاقد «فخر أبوظبي» مع المهاجم العراقي وهداف «خليجي 25» أيمن حسين، أحدث الصفقات في ختام «الميركاتو الشتوي»، الدور الأساسي لعلي مبخوت «32 عاماً» الهداف التاريخي لمواجهات الجزيرة والعين في الدوري برصيد 14 هدفاً، آخرها هدف الفوز في مباراة الدور الأول 2-1.

وتعد القمة المرتقبة بمواجهة هجومية منتظرة، عطفاً على تاريخ لقاءات الفريقين السابقة، بعدما شهدت آخر 17 مباراة بين الفريقين تسجيل هدفين على الأقل في المباراة، بمعدل 3.9 هدف، ويتساوى الفريقان برصيد 48 هدفاً في تاريخ اللقاءات الـ 27 السابقة في الدوري، علماً بأن العين يعد حالياً الفريق الأقوى هجوماً في الدوري خلال الموسم الحالي برصيد 39 هدفاً.

وبعيداً عن القمة، تشهد «الجولة 16» مباراتي دبا والوصل، البطائح وبني ياس، ويواجه في الأولى «النواخذة» صاحب المركز الأخير في الدوري برصيد 4 نقاط، اختباراً صعباً أمام ضيفه الوصل «الرابع» بـ 28 نقطة، وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الفريقين في الدور الأول على ملعب زعبيل، لتكون وقتها أول نقطة في سجل «النواخذة».

ويحتضن استاد الشارقة مباراة البطائح «الحادي عشر» برصيد 14 نقطة، أمام ضيفه بني ياس «التاسع» بـ 18 نقطة، وسيكون «الملعب البيضاوي» الثالث الذي يحتضن مباريات «الراقي» في المباريات على أرضه خلال الموسم الحالي، بعد ملعبي اتحاد كلباء واستاد صقر بن محمد القاسمي، قبل العودة المرتقبة إلى استاد خالد بن محمد أمام خورفكان في «الجولة 18»، بعد اكتمال أعمال الصيانة.

وحصد البطائح نقطة واحدة في المباريات على ملعبه، بالتعادل مع اتحاد كلباء 2-2 في «الجولة 12»، قبل مباراة السبت أمام «السماوي» الذي تعرض بدوره لخسارة واحدة في آخر 10 مباريات «خارج قواعده» في دوري المحترفين، مقابل الفوز في 5 لقاءات والتعادل 4 مرات.



مباريات السبت

البطائح - بني ياس 17:30

دبا - الوصل 17:30

العين - الجزيرة 20:15



أفضلية «فخر أبوظبي»





يحل «فخر أبوظبي» ضيفاً على «الزعيم»، مدعوماً بأفضلية نتائجه، في المواجهات المباشرة بين الفريقين في «دوري المحترفين» برصيد 12 انتصاراً، مقابل 10 انتصارات للعين، فيما حسم التعادل 5 مباريات من أصل 27 مواجهة سابقة، قبل مباراة السبت، والتي تحمل «الرقم 28».



ليما يهدد «النواخذة»



يتصدر فابيو ليما نجم الوصل قائمة هدافي مباريات فريقه أمام دبا برصيد 12 هدفاً، والتقى الفريقان في 11 مباراة حسم «الأصفر» 7 لقاءات بالفوز، مقابل 3 انتصارات لدبا، والتعادل في مواجهة وحيدة 1-1، ضمن الدور الأول للموسم الحالي 2022- 2023.



الأجانب «الكلمة العليا»



سجّل اللاعبون الأجانب 11 من آخر 12 هدفاً لبني ياس في مرمى الفرق الصاعدة بدوري المحترفين، ويعد المدافع خالد الهاشمي اللاعب المواطن الوحيد الذي تمكن من كسر القاعدة، قبل مباراة السبت أمام البطائح، والتي تعد الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين، بعد فوز الأخير 1-0 في الدور الأول.