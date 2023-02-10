«مراحل الشطرنج» على «خط الانطلاق»

دبي (الاتحاد)



ينطلق «السبت» دوري المراحل السنية للشطرنج، ضمن أجندة الاتحاد المحلية، ويستمر إلى 18 مارس المقبل، وأجرى الجهاز الفني بالاتحاد قرعة البطولة، وترأس الاجتماع سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني، بحضور ممثلي الأندية الأعضاء المشاركين في المسابقة، وتضمنت القرعة للذكور والإناث تحت 18 و14 و10 سنوات، ويقام الدوري بنظام الدور الكامل من دور أو دورين حسب عدد الفرق المشاركة في كل مسابقة، وخصص الجهاز الفني يوم السبت من كل أسبوع لإقامة المباريات.

وتضم مسابقة تحت 18 سنة للذكور، أندية أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ودبي للشطرنج والثقافة، والشارقة الثقافي للشطرنج، والعين للشطرنج والألعاب الذهنية، ونادي الذيد.

ويشارك في مسابقة تحت 14 سنة أندية أبوظبي والشارقة واتحاد كلباء والفجيرة، وفي مسابقة تحت 10 سنوات، تشارك 3 أندية هي أبوظبي والشارقة والعين، وتشارك في مسابقة تحت 18 سنة للإناث أندية أبوظبي ودبي ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ونادي فتيات رأس الخيمة، وتحت 14 سنة تضم أندية العين ودبي وفتيات الشارقة وفتيات رأس الخيمة وتحت 10 سنوات للإناث تشارك 3 أندية هي أبوظبي ودبي وفتيات الشارقة.

ووجه سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، الشكر إلى الأندية التي حضر قرعة البطولة، وقال: وجود ممثلين من الأندية في أنشطة الاتحاد له إيجابيات كثيرة، خاصة إنه يتم التطرق إلى المسابقات، ودائماً ما نستمع إلى ملاحظاتهم والعمل على تجنبها في بقية المسابقات، والبطولة بنظام الدوري الكامل، سواء من دور واحد أو دورين، حسب عدد الفرق في كل مسابقة، ويسمح لكل نادٍ بمشاركة فريق واحد، بشرط أن يكون اللاعبون تم تسجيلها مسبقاً حسب اللوائح، ويحق للأندية المشاركة بـ 12 لاعباً منهم 6 لاعبين أساسيين ومثلهم احتياط، ويسمح بتسجيل اثنين من مواليد الدولة والمقيمين، بشرط أن يكون لاعب واحد فقط منهم، ضمن المجموعة الأساسية، على أن يتم ترتيب اللاعبين في المسابقات الفرقية طبقاً لآخر تصنيف من الاتحاد الدولي، فيما سيكون ترتيب اللاعبين غير المصنفين وفقاً لترتيب النادي.

وأضاف: تطبق أنظمة الاتحاد الدولي للعبة واللائحة الفنية للموسم الحالي، والتي تم اعتمادها من الاتحاد بعد موافقة الأندية، وهو ما سيتم العمل به في البطولة.