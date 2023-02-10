إقامة الماراثون الأول لأصحاب الهمم بكورنيش أبوظبي

أبوظبي (وام)



انطلقت في منطقة الكاسر بكورنيش أبوظبي فعاليات الماراثون الأول لأصحاب الهمم الذي أقيم تحت رعاية الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمركز تنمية القدرات لتأهيل أصحاب الهمم، وبحضور الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان.

وشهد الماراثون - الذي أقيم تحت شعار «نحن نستطيع»، ونظمه مركز تنمية القدرات لتأهيل أصحاب الهمم - مشاركة أصحاب الهمم من الفئة العمرية 6 سنوات إلى ما فوق 18 سنة، مقسمين إلى مسافات تناسب قدراتهم.

وأكد الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن القيادة الرشيدة تولي أصحاب الهمم كل العناية والرعاية والاهتمام، وهو ما يتضح من خلال خطط واستراتيجيات تمكنهم من تعزيز دورهم في التنمية وتحقيق الإنجازات في جميع المجالات.

وقال: ما رأيناه من تنظيم الماراثون الأول لأصحاب الهمم، يعد علامة فارقة في التلاحم بين أبناء الوطن، فنحن أبناء زايد نمشي على خطاه في النهضة في جميع المجالات التي يبدع بها أصحاب الهمم.

وفي ختام الماراثون، قام الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والدكتورة سميرة سالم حرز الله، مدير ومؤسس المركز، بتسليم شهادات التقدير للمشاركين وتوزيع الميداليات للفائزين.

ومن بين الداعمين للماراثون الأول لأصحاب الهمم، شرطة أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة، وشركة روابي ومياه العين.