لانس يكمل عقد ربع نهائي كأس فرنسا



باريس (أ ف ب)

أكمل لانس عقد ربع نهائي كأس فرنسا في كرة القدم، وذلك بفوزه على مضيفه لوريان بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وبدا لانس الذي يقدم موسماً رائعاً، حيث يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي، بفارق الأهداف فقط خلف مرسيليا الثاني، وثماني نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر، في طريقه لحسم تأهله في الوقت الأصلي، بعد تقدمه منذ الدقيقة 21، عبر أنجيلو فولجيني، وحتى الدقيقة 84، حين أدرك إنزو لو فيه التعادل لأصحاب الأرض، فارضاً ركلات الترجيح التي أصاب فيها اللاعب نفسه العارضة.

ويخوض لانس ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2017-2018، على أمل الذهاب حتى النهاية والفوز باللقب للمرة الأولى.

ويتواجه لانس الذي تبقى أفضل نتيجة له في الكأس وصوله إلى النهائي ثلاث مرات، لكن آخرها يعود إلى عام 1998، في ربع النهائي مع نانت وفق القرعة.

وسيكون مرسيليا الذي أقصى سان جيرمان بالفوز عليه 2-1، في مواجهة سهلة على الورق أمام أنيسي من الدرجة الثانية، فيما يلعب ليون مع جرونوبل، وتولوز مع روديه من الدرجة الثانية، وتقام مباريات ربع النهائي في 28 فبراير الحالي والأول من مارس.