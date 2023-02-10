رونالدو: الأهداف متعتي

الرياض(د ب أ)

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، عن سعادته بعد تسجيل أول سوبر هاتريك له مع الفريق، في مواجهة الوحدة والتي انتهت 4 / صفر، ضمن منافسات المرحلة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل "رونالدو" رباعية قاد بها النصر للفوز على الوحدة، ليستعيد النصر صدارة دوري روشن للمحترفين برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن الشباب، الذي لعب مباراة أكثر.

وقال رونالدو في تصريحات عقب اللقاء إنه دائمًا ما يسعد بالأهداف التي يسجلها، لكن الأهم بالنسبة له هو أن تساهم هذه الأهداف في تحقيق الفوز للفريق وهو ما حدث في تلك الليلة.

وأشاد رونالدو بالمستوى الذي ظهر عليه زملاءه أمام الوحدة، ومساهمتهم في تحقيق هذا الانتصار الذي أعاد الفريق إلى الصدارة.