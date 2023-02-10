كونتي يعود بعد «المرارة»

لندن(رويترز)

عاد أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير إلى العمل أمس، في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لمواجهة مضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مطلع الأسبوع المقبل، لكن الحارس هوجو لوريس ولاعب الوسط إيف بيسوما سيغيبان بسبب الإصابة.

وأصيب كونتي البالغ من العمر 53 عاماً بالتهاب المرارة، ليحصل على فترة راحة قصيرة للتعافي بعد الخضوع لجراحة مطلع هذا الشهر.

وقال كريستيان ستيليني مساعد مدرب توتنهام: "أنطونيو عاد واستمتعنا هذا الصباح برؤيته مرة أخرى.

"شارك في التدريبات وكان معنا في أرض الملعب لكن يتعين عليه العودة تدريجياً. كان من الممتع رؤيته هنا مرة أخرى حيث منحنا طاقة ودفعة كبيرة".

لكن توتنهام سيفتقد جهود القائد لوريس لعدة أسابيع، بعد أن تعرض الفرنسي لإصابة في الركبة في الفوز يوم الأحد الماضي على مانشستر سيتي حامل اللقب.

وقال ستيليني: "تعرضنا لضربة موجعة حيث ربما يغيب هوجو لستة أسابيع".

وسيحرس فريزر فورستر المرمى في غياب لوريس.

وسيخضع بيسوما لجراحة اليوم الجمعة لعلاج شرخ إجهادي في الكاحل الأيسر، وسيتم بعدها تحديد الإطار الزمني لعودة لاعب الوسط المالي البالغ من العمر 26 عاما.

وتوجه مثل هذه الإصابات ضربة لتوتنهام الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الممتاز، وسيواجه ميلان في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وسيخوض أيضاً مباراة في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي.