«سوبر هاتريك» رونالدو يمنح النصر صدارة الدوري

الرياض (د ب أ)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر لتحقيق فوز كبير على مضيفه الوحدة 4 / صفر، ضمن منافسات المرحلة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل رونالدو أربعة أهداف في الدقائق 21 و40 و53 (ضربة جزاء) و61، ليقود النصر لتحقيق فوز كبير، رفع رصيده إلى 37 نقطة ليستعيد صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد الذي يواجه العدالة اليوم الجمعة.

فيما تجمد رصيد الوحدة عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وخلال المباراة حقق رونالدو رقماً فريداً آخر في مسيرته الرياضية الحافلة مع الساحرة المستديرة، حيث حمل الهدف الأول الذي أحرزه في شباك الوحدة الرقم 500 في مشواره مع جميع الأندية، التي دافع عن ألوانها على مدار مشاركاته معها في بطولات الدوري المختلفة. وبعد تسجيله الأهداف الأربعة، رفع رونالدو رصيده التهديفي في الدوريات المختلفة إلى 503 أهداف، بواقع 103 أهداف مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي، و311 هدفاً مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، و81 هدفاً مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، و3 أهداف مع سبورتنج لشبونة بالدوري البرتغالي، بالإضافة إلى 5 أهداف مع النصر في الدوري السعودي.

وبدأت المباراة بضغط من جانب النصر الراغب في تسجيل هدف مبكر في شباك مضيفه الوحدة، والذي بدوره التزم الحذر الدفاعي منذ الدقائق الأولى للمباراة.

وفي الدقيقة 21 أثمر ضغط النصر عن تسجيله الهدف الأول عن طريق كريستيانو رونالدو، الذي تلقى تمريرة من عبد الرحمن غريب، ليسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك حارس الوحدة.

وواصل النصر ضغطه بعد تسجيل الهدف الأول، فيما اكتفى الوحدة بالتواجد في منطقة جزائه ومحاولة منع رونالدو من الاقتراب أكثر من المرمى دون جدوى، حيث كان النجم البرتغالي الخطر الأول على مرمى عبد القدوس عطية حارس الوحدة.

ونجح رونالدو في تسجيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 40، بعدما تلقى تمريرة من سامي النجعي على يمين مرمى الوحدة، ليسدد الكرة مباشرة في الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم النصر بثنائية رونالدو. وفي الشوط الثاني، واصل النصر ضغطه، وحصل على ضربة جزاء بعد عرقلة تعرض لها عبد الرحمن غريب، ليترجمها رونالدو بنجاح في الشباك في الدقيقة 53، مسجلاً ثالث أهداف المباراة له وللنصر.

وفي الوقت الذي خرج فيه الوحدة بكل خطوطه محاولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه، نجح رونالدو في تسجيل الهدف الرابع له ولفريقه في الدقيقة 61، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مسجلاً الهدف الرابع. وفي الوقت المتبقي من المباراة، حاول الوحدة مجاراة نسق منافسه وتسجيل هدف لحفظ ماء الوجه، لكن دون جدوى، ليحافظ النصر على تقدمه العريض حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه 4 /صفر.