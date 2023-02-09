الإصابة تهدد مشاركة ميسي أمام بايرن

باريس (أ ف ب)

يحوم الشك حول مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم، مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة الثلاثاء ضد بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة، وفق ما أفادت صحيفة "ليكيب" الرياضية.

وتعرض ميسي للإصابة في فخذه الأربعاء في الخسارة أمام الغريم مرسيليا 1-2، في ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا، وسيغيب بشكل مؤكد عن مباراة الدوري المحلي السبت ضد موناكو بحسب "ليكيب".

وتشكل إصابة ميسي ضربة قاسية أخرى لفريق المدرب كريستوف جالتييه، الذي يفتقد أصلاً نجمه الآخر كيليان مبابي المتوقع غيابه عن موقعة الثلاثاء، وذلك بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في بداية الشهر الحالي، وستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع وفق ما أعلن سابقاً نادي العاصمة الفرنسية.

ويعاني سان جيرمان أصلاً منذ بداية العام الجديد، إذ سقط في مباراتين من الثلاث الأولى له في الدوري، قبل أن يحقق فوزين توالياً في المرحلتين الماضيتين.

غير اأن سقطة الأربعاء أمام مرسيليا طرحت أكثر من علامة استفهام حول أداء الفريق، قبل 6 أيام من الاستحقاق الأوروبي المنتظر أمام ضيفه بايرن، والذي ستزداد صعوبته كثيراً في حال غاب ميسي ومبابي.