مونديال القدرة.. تعزيز القوة الناعمة للرياضة الإماراتية

أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للقدرة إقامة منطقة للفعاليات في قرية بوذيب العالمية، بإشراف دائرة الثقافة والسياحة في الفترة ما بين 20 إلى 26 فبراير الجاري، يتم تخصيصها للجمهور الكبير الذي يتوقع تواجده لمتابعة فعاليات البطولة. ويمثل مونديال القدرة منصة عالمية لتعزيز القوة الناعمة للرياضة الإماراتية، من خلال هذه الفعاليات المصاحبة لمونديال القدرة، حيث تقدم التراث والتاريخ والحضارة للزائرين على هامش المونديال، الذي يضع الإمارات في بؤرة الاهتمام العالمي.

ويقام مونديال القدرة في قرية بوذيب العالمية في 25 فبراير الجاري، لمسافة 160 كلم بمشاركة 129 فارساً من 37 دولة في 6 مسارات.

وتتضمن هذه الفعاليات شاشات عرض لمتابعة مجريات السباق، وبيع مستلزمات الفروسية، وتوفير مطاعم مختلفة لتلبية جميع الأذواق، بالإضافة إلى العروض الأخرى الخاصة بالحرف التقليدية والتراثية، وتعزيز المعرفة عبر مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات، والتي ترسخ ثقافة وهوية دولة الإمارات.

وأكد عبدالله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات باتحاد الفروسية والسباق رئيس اللجنة الإعلامية لمونديال القدرة، أن جمهور بطولة العالم للقدرة على موعد مع تجهيزات كبيرة ومتنوعة في قرية بوذيب العالمية، بما يتماشى مع أهمية الحدث، الذي يشهد مشاركة واسعة من فرسان الإمارات والعالم، عبر خيارات لا تحصى، لضمان أفضل مرحلة من الرضا والسعادة في أمسية عالمية، يتابعها عشاق رياضة القدرة في جميع أنحاء العالم.

وقال النقبي: سباقات الخيول المتنوعة تعكس ثقافة دولة الإمارات الغنية بالعادات والتقاليد الأصيلة، واللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، حريصة على ترسيخ الرؤى والتوجهات الوطنية للتعريف بحضارة الدولة وتراثها، بالإضافة إلى تقديم المبادرات التي تستهدف فئة الجمهور، لدعم نجاح الحدث الدولي في إمارة أبوظبي «موطن البطولات العالمية»، والوجهة المستدامة للسياحة والتنوع الثقافي والتراثي.