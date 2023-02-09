3 مدربين بقائمة «الفيفا» في 2022

القاهرة (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم القائمة النهائية للأسماء المرشحة، لنيل جائزتي أفضل مدرب عن فئتي الرجال والسيدات في نسخة 2022.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس أن القائمة ضمت في فئة السيدات حسب الترتيب الأبجدي، سونيا بومباستور (أولمبيك ليون الفرنسي) وبيا سوندهاج (المنتخب البرازيلي) و سارينا ويجمان (المنتخب الإنجليزي).

وضمت قائمة المدربين لفئة الرجال كلاً من كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) وجوسيب جوارديولا (مانشستر سيتي) وليونيل سكالوني (المنتخب الأرجنتيني).

وتُمنح هاتان الجائزتان تكريماً للمدربين والمدربات في عالم كرة القدم، بناءً على تصويت لجنة تحكيم دولية مكوّنة من المدربين الحاليين لمنتخبات الرجال والسيدات (مدرب أو مدربه من كل منتخب)، وقائد المنتخب (لاعب أو لاعبة من كل منتخب)، وصحفي متخصص من كل دولة ممثلة بمنتخب وطني، وأفراد جمهور كرة القدم ممن لديهم حساب على موقع الفيفا الرسمي.

وسيتوج الفائزون في حفل خاص لجوائز الأفضل بباريس يوم الاثنين 27 فبراير الجاري.