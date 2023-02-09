الجمعة 10 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

3 مدربين بقائمة «الفيفا» في 2022

3 مدربين بقائمة «الفيفا» في 2022
9 فبراير 2023 21:55

القاهرة (د ب أ) 

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم القائمة النهائية للأسماء المرشحة، لنيل جائزتي أفضل مدرب عن فئتي الرجال والسيدات في نسخة 2022. 

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس أن القائمة ضمت في فئة السيدات حسب الترتيب الأبجدي، سونيا بومباستور (أولمبيك ليون الفرنسي) وبيا سوندهاج (المنتخب البرازيلي) و سارينا ويجمان (المنتخب الإنجليزي). 

أخبار ذات صلة
برشلونة لتعزيز الصدارة قبل امتحان يونايتد
أرسنال لتحطيم عقدة «السجل المخزي» أمام سيتي

وضمت قائمة المدربين لفئة الرجال كلاً من كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) وجوسيب جوارديولا (مانشستر سيتي) وليونيل سكالوني (المنتخب الأرجنتيني). 

وتُمنح هاتان الجائزتان تكريماً للمدربين والمدربات في عالم كرة القدم، بناءً على تصويت لجنة تحكيم دولية مكوّنة من المدربين الحاليين لمنتخبات الرجال والسيدات (مدرب أو مدربه من كل منتخب)، وقائد المنتخب (لاعب أو لاعبة من كل منتخب)، وصحفي متخصص من كل دولة ممثلة بمنتخب وطني، وأفراد جمهور كرة القدم ممن لديهم حساب على موقع الفيفا الرسمي. 

وسيتوج الفائزون في حفل خاص لجوائز الأفضل بباريس يوم الاثنين 27 فبراير الجاري.

بيب جوارديولا
أنشيلوتي
سكالوني
مانشستر سيتي
ريال مدريد
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
«كولناجو أبوظبي» تستضيف منطقة المشجعين في طواف الإمارات للسيدات
الرياضي
«كولناجو أبوظبي» تستضيف منطقة المشجعين في طواف الإمارات للسيدات
اليوم 16:00
«أدنوك للمحامل الشراعية 22 قدماً» ينطلق من «جزيرة اللولو»
الرياضي
«أدنوك للمحامل الشراعية 22 قدماً» ينطلق من «جزيرة اللولو»
اليوم 16:00
الترجي يجهز «العقربي» للزمالك
الرياضي
الترجي يجهز «العقربي» للزمالك
اليوم 15:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©