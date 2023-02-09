الجمعة 10 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

برشلونة يدعم ألونسو بعد وفاة والده

برشلونة يدعم ألونسو بعد وفاة والده
9 فبراير 2023 21:51

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)
توفي ماركوس ألونسو بينا جناح برشلونة والمنتخب الإسباني سابقاً ووالد الظهير الأيسر الحالي للفريق ماركوس ألونسو عن عمر 63 عاماً. وسبق للاعب الذي كان يعرف باسم ماركوس خلال مسيرته، أن خاض أكثر من مئة مباراة مع برشلونة بين عامي 1982 و1987.
كما سبق له اللعب لأندية راسينج سانتاندير وأتلتيكو مدريد إلى جانب الفترة التي قضاها في برشلونة، كما للعب للمنتخب الإسباني مثل نجله. 

وفي بيان له أعرب برشلونة عن أسفه لوفاة ماركوس وأرسل تعازيه لمدافع الفريق ماركوس ألونسو وعائلته. 

أخبار ذات صلة
برشلونة لتعزيز الصدارة قبل امتحان يونايتد
نجل الأسطوري «كتالوني»

وقال النادي الكتالوني: "برشلونة يعرب عن أسفه وحزنه العميق لوفاة لاعبه السابق ماركوس ألونسو بينا". وأضاف: "كل دعمنا لماركوس ألونسو وعائلته، فليرقد بسلام".

ماركوس ألونسو
برشلونة
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
«كولناجو أبوظبي» تستضيف منطقة المشجعين في طواف الإمارات للسيدات
الرياضي
«كولناجو أبوظبي» تستضيف منطقة المشجعين في طواف الإمارات للسيدات
اليوم 16:00
«أدنوك للمحامل الشراعية 22 قدماً» ينطلق من «جزيرة اللولو»
الرياضي
«أدنوك للمحامل الشراعية 22 قدماً» ينطلق من «جزيرة اللولو»
اليوم 16:00
الترجي يجهز «العقربي» للزمالك
الرياضي
الترجي يجهز «العقربي» للزمالك
اليوم 15:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©