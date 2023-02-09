برشلونة يدعم ألونسو بعد وفاة والده

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

توفي ماركوس ألونسو بينا جناح برشلونة والمنتخب الإسباني سابقاً ووالد الظهير الأيسر الحالي للفريق ماركوس ألونسو عن عمر 63 عاماً. وسبق للاعب الذي كان يعرف باسم ماركوس خلال مسيرته، أن خاض أكثر من مئة مباراة مع برشلونة بين عامي 1982 و1987.

كما سبق له اللعب لأندية راسينج سانتاندير وأتلتيكو مدريد إلى جانب الفترة التي قضاها في برشلونة، كما للعب للمنتخب الإسباني مثل نجله.

وفي بيان له أعرب برشلونة عن أسفه لوفاة ماركوس وأرسل تعازيه لمدافع الفريق ماركوس ألونسو وعائلته.

وقال النادي الكتالوني: "برشلونة يعرب عن أسفه وحزنه العميق لوفاة لاعبه السابق ماركوس ألونسو بينا". وأضاف: "كل دعمنا لماركوس ألونسو وعائلته، فليرقد بسلام".