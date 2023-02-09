جونز يتحمل مسؤولية تراجع ساوثهامبتون

لندن(رويترز)

أعلن نيثن جونز مدرب ساوثهامبتون، تحمله المسؤولية كاملة عن الأداء السيئ لفريقه الذي بات مهدداً بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أيام من قوله إنه لم يضع بصمته بعد على الفريق.

وشاهد جونز، الذي عينه النادي المتعثر المنتمي للساحل الجنوبي في نوفمبر، فوز فريقه بمباراة واحدة فقط بالدوري، حيث يتذيل ساوثهامبتون الترتيب برصيد 15 نقطة من 21 مباراة متأخراً بأربع نقاط من منطقة الأمان.

وبعد الخسارة 3-صفر أمام مضيفه برنتفورد مطلع هذا الأسبوع، قال جونز في مقابلة إنه تخلى عن أسلوبه في اللعب بسبب ضغط المشجعين، لكن هذه التصريحات لم ترفع شعبيته بين أنصار الفريق.

وقال جونز للصحفيين قبل مباراة بعد غد السبت على ملعبه أمام وولفرهامبتون واندرارز: «اتخذت قرارات هنا وسأعيش وأموت من أجلها. أتحمل المسؤولية كاملة مثلما فعلت دائماً كمدرب. أؤكد للجميع أننا نعمل بجد ونفعل أشياء جيدة في التدريبات. الشيء الوحيد هو أنني لا أستطيع دعم ذلك بالنتائج».

«أريد فقط أن تتحول النتائج لصالحنا وبعد ذلك ستشاهدون العمل الجيد الذي نقوم به. أثق في قدرتي على تغيير الأمور لكننا بحاجة إلى النتائج بسرعة». وبعد الهزيمة أمام برنتفورد قال جونز إنه كان «طبقاً للإحصاءات» أحد أفضل المدربين في أوروبا عندما كان في لوتون تاون، لكنه ربما يكون قد رفع يده بعض الشيء خلال التعامل مع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز».

وقال جونز اليوم الخميس وهو يشرح طريقته التدريبية: «أحب أن أمنح البعض الفرصة للعب بطريقتهم الخاصة. لست ديكتاتوراً وأنا منفتح على كل الحلول. أطلب دائماً مشورة اللاعبين وبعدها أستخلص المعلومات بناء على ذلك. إنها وسيلة جيدة أتبعها دائماً».