«دوري السوبر الأوروبي».. فكرة لا تموت

برشلونة (أ ف ب)

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، أن مشروع الدوري الأوروبي السوبر لكرة القدم الذي يلاقي رفضاً من الاتحادين الأوروبي والدولي "يتقدم"، مشيراً إلى أنه يتوقع قراراً إيجابياً من محكمة العدل الأوروبية خلال الربيع.

وقال لابورتا خلال مؤتمر صحفي "الدوري السوبر يتقدم وسيكون أكثر استدامة لصحة الأندية"، علماً بأن هذا المشروع يلقى دعماً أيضاً من ناديي ريال مدريد ويوفنتوس الايطالي.

ونوه لابورتا بفكرة اطلاق هذا المسابقة "المفتوحة التي ستضم درجات عدة مؤلفة من 60 إلى 80 نادياً"، مشيراً إلى أنه "يجب أن تظل الأندية المشاركة ملتزمة تماماً بدورياتها المحلية كما هي اليوم"، في الوقت التي يواجه فيها الدوري السوبر انتقادات ويٌتهم بالرغبة في التنافس مع البطولات المحلية ومسابقات الأندية الأوروبية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

وتابع لابورتا "ما نريده هو ألا ينكسر الحوار مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأن يتناغم مع البطولات الوطنية، وأعتقد أنه بفضل الحوار سنتوصل أخيراً إلى اتفاق جيد مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وختم بالقول "سنسمع بالتأكيد من محكمة العدل الاوروبية في أبريل، وكل شيء يشير إلى أن مروجي الدوري السوبر سيكون لهم الحق في تنظيم المسابقات".

ومن المتوقع صدور قرار من محكمة العدل الأوروبية خلال خلال شهر أبريل المقبل، بعد رفع دعاوى قضائية ضد الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، المتهمين من قبل المدعين بإساءة استخدام سلطتهم من خلال التهديد بطرد الأندية واللاعبين المعنيين بالدوري السوبر.

واهتزت كرة القدم الأوروبية في عام 2021 بمحاولة 12 نادياً من بين الأفضل في القارة العجوز تأسيس الدوري السوبر، المنافس لدوري أبطال أوروبا، لكن بعد رد فعل عنيف من المشجعين والحكومات، انسحبت معظم هذه الأندية من دون أن تبصر المسابقة الجديدة النور، بعد أقل من 48 ساعة على طرح المشروع.

في المقابل، يصرّ برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس على احتمال تنظيم المسابقة الجديدة، وذلك على رغم الرفض من مختلف الجهات.