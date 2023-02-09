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سعادة ألمانية بعودة جوتزه من الموت!

سعادة ألمانية بعودة جوتزه من الموت!
9 فبراير 2023 20:56

فرانكفورت (د ب أ) 

أبدى يواخيم لوف، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، سعادته برؤية لاعب وسط آينتراخت فرانكفورت، ماريو جوتزه، يعود للمسار الصحيح بعد سنوات صعبة، منذ تسجيل هدف فوز منتخب بلاده بكأس العالم 2014 في البرازيل. 

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وقال لوف في تصريحات لصحيفة "بيلد" اليوم الخميس: "تم اعلان وفاة ماريو عدة مرات من منتقديه، أنا سعيد للغاية لأنه نجح في تخطي كل الصعاب التي مر بها في مسيرته". 

وقدم اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً أداءً جيداً منذ انضمامه إلى آينتراخت فرانكفورت في يوليو الماضي، بعدما كافح للحصول على وقت للمشاركة في المباريات.
وأضاف: "هذا يظهر شخصيته وسلوكه. الطريقة التي يتعامل بها مع الكرة والتمريرات التي يقدمها لزملائه متعة للعيون، من الرائع أن تحبه كرة القدم الألمانية مجدداً".
من جانبه، ردد ماتياس زامر، الذي جلب جوتزه لبايرن ميونيخ من بروسيا دورتموند حينما كان يعمل كمدير رياضي بالنادي في 2013، تصريحات لوف. وقال زامر في تصريحات لبيلد: "لقد ذكرني بجوتزه حينما قابلته في فئات الناشئين، لقد كان رائعاً". ولم يحظ جوتزه بأوقات سهلة حينما كان في ميونيخ وحتى حينما عاد إلى دورتموند، وكان هدفاً للعديد من الانتقادات، ورغم ذلك فإنه بعد عامين مع أيندهوفن الهولندي عاد إلى الدوري الألماني مجدداً، وانضم لقائمة المنتخب في كأس العالم في قطر. وأوضح زامر: "ماريو أصبح في وضع يسمح له باللعب في أي فريق في العالم، في الحياة عليك في بعض الأحيان أن تسلك بعض المنعطفات للوصول إلى هدفك".

بايرن ميونيخ
بروسيا دورتموند
أيندهوفن
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