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الرياضي

28 ثانية تكفي لفرض جينات «الميرينجي»!

28 ثانية تكفي لفرض جينات «الميرينجي»!
9 فبراير 2023 20:04

مراد المصري (دبي)
احتاج سيرجيو أريباس إلى 28 ثانية ولمسة واحدة فقط ليسجل أول أهدافه مع الفريق الأول لريال مدريد الإسباني في فوزه على الأهلي المصري 4 - 1، أمس في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لتكشف تقارير إعلامية إسبانية أن هذا الهدف من شأنه أن يحقق "الحلم" للاعب الذي تدرج بصفوف أكاديمية النادي "الملكي" لحجز مقعد دائم مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو إنشيلوتي.
أريباس الذي انضم إلى أكاديمية ريال مدريد بعمر الـ 11 سنة، كان دائماً موهبة يؤمن بها ريال مدريد، حتى أن المدرب السابق الفرنسي زين الدين زيدان منحه فرصة التدريب مع الفريق الأول، عندما كان بعمر الـ 16 عاماً، إلى جانب إشراكه في مباريات ودية في صيف عام 2020، ولكن مع تخمة النجوم في صفوف الفريق اضطر اللاعب للانتظار لبعض الوقت.
وعبر العديد من نجوم الفريق الأول مثل الحارس تيبو كورتوا، وفينيسيوس جونيور، وأسينسيو وردريجو وغيرهم، عن فرحتهم بهدف أريباس عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالنظر لإيمان الجميع داخل النادي بأنه سيكون في صفوف الفريق الأول في الموسم المقبل، في حال استمر بهذا الأداء التصاعدي.
أريباس استمع لنصحية الإدارة التي جعلته قائد الفريق الرديف المعروف باسم كاستيا، تحت قيادة المدرب راؤول جونزاليس، من أجل الحصول على وقت لعب أكثر هناك، تمهيداً لتصعيده إلى الفريق الأول في أقرب وقت ممكن.
وسلطت وسائل الإعلام الإسبانية، الضوء على الفرحة الكبيرة على مقاعد بدلاء ريال مدريد عقب الهدف الذي سجله أمام الأهلي، وتحديد المدرب أنشيلوتي، الذي لربما وجد ضالته في لاعب قادم من الأكاديمية يحمل جينات "الميرينجي"، في إطار سياسة النادي الحالية التي تقوم بالصرف المحدود على المواهب التي تستحق التعاقد معه فقط.

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