برشلونة يتحدى «الغواصات» لتثبيت العقدة

مدريد (د ب أ)

ستكون الفرصة مواتية أمام برشلونة لإحكام قبضته بصورة أكبر على قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وزيادة الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد إلى 11 نقطة - ولو بصورة مؤقتة - وذلك حينما يحل ضيفاً على فياريال، في المرحلة الـ21 للمسابقة.

ويخوض برشلونة لقاءه الصعب ضد فياريال يوم الأحد القادم، في حين سيتعين على الريال الانتظار حتى يوم الأربعاء المقبل لخوض لقائه أمام ضيفه إلتشي بنفس المرحلة، حيث يتواجد الفريق الملكي في المغرب حالياً لخوض نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد غد السبت، ضد الهلال السعودي. ويحاول برشلونة، الذي يمتلك 53 نقطة من 20 مباراة، استمرار تفوقه في لقاءاته أمام فياريال على ملعب «لاسيراميكا»، معقل الفريق الملقب ب«الغواصات الصفراء»، للمباراة الرابعة على التوالي.

في المقابل، يحلم فياريال بتحقيق انتصاره الأول في ملعبه على منافسه الكتالوني منذ أكثر من 15 عاماً، حيث يرجع آخر انتصار له على برشلونة على هذا الملعب في 20 أكتوبر 2007، حينما فاز 3/ 1 ببطولة الدوري. وخلال آخر 15 مباراة جرت بين الفريقين في مختلف المسابقات على ملعب (لا سيراميكا)، حقق برشلونة 10 انتصارات مقابل 5 تعادلات، في حين عجز فياريال عن تحقيق أي فوز. ولا يزال برشلونة مفتقداً خدمات جناحه المصاب عثمان ديمبيلي، لكن من المتوقع أن يعتمد تشافي هيرنانديز مدرب الفريق، على رافينيا لتعويض غياب النجم الفرنسي الدولي.

ومن المنتظر أن يتولى فرينكي دي يونج خط وسط برشلونة في المباراة، لتعويض غياب سيرخيو بوسكيتس، الذي تعرض للإصابة في كاحل القدم، خلال فوز الفريق الكبير 3/ صفر على ضيفه إشبيلية في المرحلة الماضية.

ويطمح برشلونة للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء، للحصول على دفعة معنوية قبل لقائه المرتقب مع ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الخميس القادم في ذهاب الدور المؤهل لدور ال16 ببطولة الدوري الأوروبي، غير أن مهمته لن تكون بالسهلة يوم الأحد.

ويرغب فياريال، صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة، للعودة إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، بخسارته أمام رايو فايكانو، ثم أمام إلتشي، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة هذا الموسم على فريق الغواصات الصفراء.

وتشهد المباراة مواجهة بين كيكي سيتين، المدير الفني لفياريال، ضد فريقه السابق برشلونة، الذي تولى تدريبه في فترة عصيبة، شهدت خسارة الفريق المروعة 2/ 8 أمام بايرن ميونيخ الألماني، في بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2020.

وتفتتح مباريات المرحلة غداً الجمعة بمواجهة تجمع بين قادش وضيفه جيرونا.

ويحتاج كل من ألميريا وضيفه ريال بيتيس إلى نقاط الديربي الأندلسي الذي يجرى بينهما بعد غد.. ويخوض ريال مايوركا، صاحب المركز العاشر برصيد 28 نقطة، لقائه ضد مضيفه إشبيلية، بعد غد أيضاً، وهو منتشيا بفوزه الثمين 1/ صفر على ضيفه ريال مدريد يوم الأحد الماضي.

من جانبه، يسعى إشبيلية، صاحب المركز الـ16 بفارق نقطتين أمام مراكز الهبوط، لاستعادة اتزانه من جديد عقب خسارته القاسية أمام مضيفه برشلونة في المرحلة الماضية.

وتشهد المرحلة ذاتها أيضاَ مواجهة أخرى بعد غد بين فالنسيا، صاحب المركز ال17 (الرابع من القاع) ضد ضيفه أتلتيك بلباو، صاحب المركز الثامن.

ويلعب أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع برصيد 35 نقطة، مع مضيفه سلتا فيجو، صاحب المركز ال12، يوم الأحد المقبل، الذي يشهد أيضاً لقاءات خيتافي مع رايو فايكانو، وبلد الوليد مع أوساسونا، بينما يلعب إسبانيول مع ريال سوسييداد يوم الاثنين القادم.