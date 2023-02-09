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الشباب ينفرد بصدارة الدوري السعودي

الشباب ينفرد بصدارة الدوري السعودي
9 فبراير 2023 19:55

الرياض (د ب أ)اكتسح الشباب مضيفه الباطن 4/2، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 16 من دوري روشن السعودي لكرة القدم. 

ورفع الشباب رصيده إلى 37 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن النصر الذي يواجه الوحدة في وقت لاحق اليوم، والاتحاد صاحب المركز الثالث الذي يواجه العدالة غداً الجمعة. 

وتقدم الباطن عن طريق رينزو لوبيز في الدقيقة 31، قبل أن يدرك كريستيان جوانكا التعادل للشباب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول. 

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وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، سجل جوانكا الهدف الثاني له وللشباب. 

وسجل إيفر بانيجا الهدف الثالث للشباب في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف كارلوس جونيور الهدف الرابع في الدقيقة 83، فيما سجل يوسف الشمري هدف الباطن الثاني في الدقيقة 86.

الدوري السعودي
النصر السعودي
الشباب
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