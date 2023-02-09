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الرياضي

«آسيوي الشطرنج» يطلق بطولة سنوية للعبة على مستوى القارة

«آسيوي الشطرنج» يطلق بطولة سنوية للعبة على مستوى القارة
9 فبراير 2023 17:52


أبوظبي (وام)
أعلن الاتحاد الآسيوي للشطرنج إطلاق بطولة سنوية للعبة على مستوى القارة، مستلهماً الفكرة من مبادرة وزارة التسامح والتعايش التي نظمت بطولة التسامح الدولية لشطرنج السيدات بمشاركة أكثر من 100 لاعبة من داخل وخارج الدولة، على هامش مهرجان الأخوة الإنسانية في أبوظبي.
وأكد الدكتور عبد الله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج عضو المجلس الاستشاري الدولي، أن الهدف الاستراتيجي من إطلاق المبادرة الخاصة بتنظيم بطولات سنوية للشطرنج، يتمثل في ترسيخ دور الرياضة الذي تضطلع به لتعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية محلياً وعالمياً، بالتعاون مع كافة الأشقاء والأصدقاء حول العالم.
وأوضح أن الاتحاد الآسيوي للشطرنج يتبنى أفضل الممارسات بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، بما يتماشى مع استراتيجية التطوير لاستشراف المستقبل، وذلك من خلال تصميم برامج نوعية لتطوير اللعبة على مستوى قارة آسيا وأكد أنه يحرص على تنفيذ هذه المبادرة بعد وضع الأطر اللازمة لها ويسعى بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة لدعم المبادرة على مستوى أكبر لضمان تعميمها على كل دول العالم.
وقال: «النجاح الكبير الذي حققته مبادرة ألعاب التسامح تحت عنوان البطولة الآسيوية للشطرنج النسائي برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، كانت رسالة إيجابية إلى جميع دول العالم، بأن الإمارات موطن السلام والمحبة والتآلف بين جميع الثقافات، والتعايش والأخوة الإنسانية وأن الرياضة تمثل جسراً لهذه القيم المهمة».

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