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الرياضي

«دبي للتنس» جاهزة لاستقبال أفضل المصنفات

«دبي للتنس» جاهزة لاستقبال أفضل المصنفات
9 فبراير 2023 16:00

دبي (الاتحاد) 
تنطلق بعد عشرة أيام بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، بمشاركة نُخبة لاعبات التنس العالميات للمنافسة والفوز بجوائز تتجاوز قيمتها 2.9 مليون دولار أميركي.
وتشهد البطولة السنوية، التي تُقام بين 19-25 فبراير الجاري، مشاركة المصنفة الأولى عالمياً إيجا شفيونتيك على رأس قائمة تضم 18 من أفضل 20 لاعبة تنس على المستوى العالم، بمن فيهن أرينا سابالينكا، الفائزة بلقب بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.
ومع زيادة الترقب لمتابعة أداء أفضل نجمات التنس على استاد سوق دبي الحرة للتنس، يدعو منظمو البطولة عشاق التنس لشراء تذاكرهم في أسرع وقت ممكن لكي لا تفوتهم هذه الفرصة المميزة. كما يستطيع الجمهور شراء تذاكر بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال التي تنطلق في الأسبوع التالي بين 26 فبراير و4 مارس 2023.
ويؤكد كولم ماكلوجلين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة، أن رؤية مثل هذه الأسماء الكبيرة تتنافس من جديد في البطولة يعد مؤشرا بارزا على النمو الذي يشهده تنس السيدات.
ويضيف: "أنا سعيد جدا للتقدم الذي تحققه البطولة عاما بعد آخر، والتفاعل الكبير من جانب اتحاد لاعبات التنس المحترفات، حيث نستمر في استقطاب أكبر الأسماء على صعيد الرياضة".
ويقول صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس:" شهدنا على مدى الأعوام الـ 23 الماضية، نموا كبيرا للبطولة على مختلف المستويات. وهدفنا منذ البداية كان ولا يزال جذب أكبر عدد ممكن من لاعبي ولاعبات التنس من الصف الأول، وتشكيلة هذا العام تسلط الضوء على هذا الهدف الذي أصبح واقعاً ملموساً".

دبي للتنس
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