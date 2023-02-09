«أفاعي الصحراء» يكسب «عمالقة الخليج» في دوري الكريكيت



دبي (الاتحاد)



يشهد استاد دبي الدولي للكريكيت، يوم الأحد المقبل، تتويج بطل النسخة الأولى من «دوري الكريكيت T 20»، بمشاركة 6 فرق تحظى بجماهيرية، وتضم أشهر نجوم اللعبة المحترفين على مستوى العالم، وبرعاية مجموعة موانئ دبي العالمية.

وفي إطار منافسات البطولة، فاز «أفاعي الصحراء» على «عمالقة الخليج»، ورغم وصول الأول إلى النهائيات، إلا أن فرصة «عمالقة الخليج» لا تزال قائمة، ويخوض «دبي كابيتالز» مواجهة نارية باستاد الشارقة مع «اليميناتور» لحسم موقعة في مقدمة الترتيب النهائي.

من ناحية أخرى، أضافت اللجنة المنظمة للبطولة مجموعة من الفعاليات الترفيهية بملاعب البطولة بدبي وأبوظبي والشارقة، لإضفاء أجواء من البهجة على الجماهير التي بدأت في التزايد بشكل مكثف لمتابعة البطولة.

وتنظم اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً بصالة المؤتمرات باستاد بدبي للكريكيت عصر السبت لإعلان برنامج اليوم الختامي، وفتح المجال للحديث من أبرز نجوم البطولة.