الفيفا: 1.57 مليار دولار إنفاق الأندية بالانتقالات الشتوية

القاهرة(د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، أن الأندية أبرمت 4387 انتقالاً للاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، التي استمرت من الأول وحتى 31 يناير الماضي.

وذكر فيفا في تقرير له أن عدد الانتقالات الدولية التي تمت الشهر الماضي، وصلت لأرقام قياسية حيث سجلت 4387 انتقالاً دولياً في فئة كرة قدم للرجال، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما يمثل رقماً قياسياً جديداً منذ انطلاق نظام مطابقة الانتقالات عام 2010.

وأضاف: "أما إنفاق الأندية على رسوم الانتقالات في الشهر نفسه، فقد شهد أيضاً تسجيل رقم قياسي جديد بلغ مليار و570 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 230 مليون دولار أميركي عن الرقم القياسي السابق المسجل في يناير 2018".

وأوضح:" تصدرت الأندية الإنجليزية لائحة الانتقالات في فئة كرة قدم الرجال بنسبة 4. 14%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022 ، بإجمالي 3834 صفقة انتقال، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية لرسوم الانتقالات بنسبة 9. 49% مقارنة بالرسوم التي تم دفعها في يناير 2022 "مليار و50 مليون دولار أميركي"".

وأشار البيان : "احتلت الأندية الإنجليزية مركز الصدارة في قائمة الفرق الأكثر إنفاقاً على الانتقالات الدولية خلال شهر يناير 2023، إذ دفعت إجمالي 898 مليون و600 آلف دولار أميركي "وهو ما يُشكل نسبة 3. 57% من إجمالي الإنفاق على الانتقالات الدولية في شهر يناير 2023"، وتكون بذلك متقدمة بفارق كبير على الأندية الفرنسية التي احتلت المركز الثاني بإجمالي 131 مليون و900 ألف دولار أميركي".

وأضاف:" شهدت كرة قدم السيدات تسجيل أرقام قياسية جديدة في عدد الانتقالات الشتوية، والتي بلغت 341 انتقالاً، أي بزيادة تبلغ نسبتها 2. 30 % مقارنة بشهر يناير 2022، وكذلك في القيمة الإجمالية لرسوم الانتقالات في نفس الفئة حيث تم إنفاق إجمالي 774 آلف و300 دولار أميركي في فترة الانتقالات الدولية الأخيرة".

وتصدّرت كولومبيا قائمة الدول المستقبِلة للاعبات في الانتقالات الدولية بإجمالي 35 انتقالاً إليها، وتقاسمت الولايات المتحدة الأميركية والسويد المركز الأول على قائمة الدول المصدِّرة، إذ انتقلت من كل منهما 26 لاعبة.