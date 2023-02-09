«لازولي» يتصدر نجوم السرعة في «بلو بوينت»



عصام السيد (دبي)



يتصدر حامل اللقب «لازولي»، «وإكويلاترال» نجم ميدان سبرينت 2021، و«مان أوف بروميس» الذي يسعى العودة إلى منصات التتويج، 13 خيلاً تتنافس في سباق بلو بوينت سبرينت (للفئة الثانية) لمسافة 1000 متر – عشبي في خامس أشواط أمسية كرنفال كأس دبي العالمي السادسة برعاية نخيل في مضمار ميدان غداً «الجمعة».

ويجتذب سباق 2000 جينيز الإمارات (للفئة الثالثة) في الشوط السادس لمسافة الميل – رملي، نخبة الخيول في سن ثلاث سنوات، ويسعى «ليجند أوف كان» لإثبات جدارته بعد فوز بفئة المبتدئة وينافسه «ماجيك بيتيشن»، و«مورنينج» و«شيرلز بي».

وبمشاركة 11 خيلاً يقام سباق بيزنس باي شالنج (قوائم) على مسافة 1400 متر – عشبي، في الشوط السابع، ويتصدر الترشيحات شاينينج بلو الفائز على ذات المضمار والمسافة، إلى جانب «سبيريت أوف لايت» وهناك «مودرن نيوز».

ويجتمع لسباق كيرلن في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر – رملي، 12 من الخيول التي أبرزها بطل الجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم «هايبوثيتكال» و«لوست إيدن» بطل جبل علي وتأتي الخطورة من «أجوستي فيسكال»، و«فرانز ستراوس».

ويسعى «الدسم» الفائز في الوصل ستيكس لمحاولة التغلب على غريمه «فاست أونو» في سباق دبي تروفي (كوندشنس) بالشوط الثالث المخصص لخيول الثلاث سنوات لمسافة 1200 متر – عشبي، وهناك ممثلا جودلفين «الخزنة»، و«برينسفيل».

ويشتد التنافس في سباق هانديكاب عشبي لمسافة 2000 متر، يبحث فيه ميداني عن الفوز إلى جانب «بريليانت لايت»، و«فيرست فيو»، و«بلو تريل»، و«فولينج شادو»، وهناك «نيو كوميدي» صاحب المركز الثاني في آخر مشاركة.

ويسعى «لو أوف بيس» الفائز أربع مرات في العام الماضي أغلبها في مضمار ميدان، لإثبات جدارته حين يخوض تحدي الشوط الثاني (هانديكاب) لمسافة الميل وينافسه «كوالتي بون» بطل البستكية، وهناك «ديزرت انجل».



الترشيحات



1: بريليانت لايت، فولينج شادو، ميداني

2: كوالتي بون، ديزرت انجل، لو أوف بيس

3: الدسم، برينسفيل، فاست أونو

4: لوست إيدن، هايبوثيتكال، أجوستي فيسكال

5: لازولي، مان أوف بروميس، لوجو هنتر

6: ماجيك بيتيشن، مورنينج، ليجند أوف كان

7: مودرن نيوز، فاست راج، لاند أوف ليجند