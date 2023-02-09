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الرياضي

تاليسكا رداً على شكوى الهلال: سقطت بالتقادم

تاليسكا رداً على شكوى الهلال: سقطت بالتقادم
9 فبراير 2023 15:49

الرياض (د ب أ)
ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الخميس، أن البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم فريق النصر السعودي رد على شكوى نادي الهلال بتهمة الإساءة. 

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وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية اليوم الخميس أن «تاليسكا رد على شكوى نادي الهلال في لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكداً أن التصريحات التي نشرت مؤخراً في فيلم وثائقي، قديمة ومر عليها أكثر من 9 أشهر وسقطت بالتقادم». وكانت إدارة نادي الهلال السعودي اشتكت اللاعب واتهمته بالإساءة، نتيجة تصريحاته التي بثت ضمن فيلم وثائقي بعنوان «الفوز أو الفوز» على تطبيق «شاهد».
وأضافت صحيفة «الرياضية» أن«تاليسكا أوضح في رده على ادعاءات الهلال بأن التصريح لم يتضمن أي إساءة»، لافتاً إلى «أنه وإدارة ناديه لم يصدرا موافقة على بث هذه التصريحات».
وأشارت الصحيفة السعودية إلى«أن اللاعب أكد أنه لا يتحمل مسؤولية بث أحاديث لم يوافق عليها، إضافة إلى أنه لم يوجد عقد بين الطرفين من أجل إذاعتها». وانضم اللاعب البرازيلي إلى النصر في صيف 2021، عبر صفقة انتقال حر، قادماً من جوانجو ايفرجراند الصيني، ويمتد عقده الحالي مع «العالمي» حتى يونيو 2024.

 

النصر السعودي
الهلال السعودي
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