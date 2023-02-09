تنفيذي اليوم الرياضي الوطني يستعرض استعدادات «النسخة الثامنة»

دبي (الاتحاد)

بحث الفريق التنفيذي للنسخة الثامنة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني، في أول اجتماع له عقب تشكيله، بقرار من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، سبل إنجاح الحدث المجتمعي البارز الذي ينطلق 2 مارس المقبل، بعد النجاحات التي حققها، على مدار جميع نسخه السبع الماضية تحت شعار «الإمارات تجمعنا».

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، وحضور المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وأحمد العبدولي مدير إدارة الرياضة المجتمعية بالهيئة العامة للرياضة، والعميد الركن عبيد علي المنصوري مدير مديرية الإعلام والاتصال المؤسسي بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وشريف العوضي ممثل إمارة الفجيرة، وعبدالله سلطان ممثل إمارة أم القيوين، وفهد عبدالله بن جمعة ممثل إمارة رأس الخيمة، والدكتورة فاطمة كلبت مدير إدارة الإرشاد وجودة الحياة بوزارة التربية والتعليم، والعنود الفلاسي من مكتب الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وناصر الزعابي المستشار بوزارة تنمية المجتمع، ومحمد الشاطري وناصر المري من مجلس أبوظبي الرياضي، وعمر الكندي اختصاصي أول فعاليات مجتمعية بمجلس دبي الرياضي، وياسر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، والدكتور حميد خميس من اتحاد الشرطة الرياضي.

وثمن الفريق التنفيذي للنسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني الثقة الغالية من قبل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وأكد العمل على تقديم أفكار ومقترحات بناءة، من جميع الأعضاء الذين يملكون خبرات متراكمة وتجارب متنوعة، خاصة أنهم يمثلون مؤسسات وطنية ورياضية تتشارك ذات الأهداف والغايات الخاصة بالحدث الذي يقام سنوياً، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي - رعاه الله - لإقامة اليوم الرياضي الوطني لتجسيد وحدة وتلاحم مجتمع الإمارات، وانسجام كل الشرائح والفئات العمرية المختلفة باستثمار النشاطات الحركية والرياضية والترفيهية والترويحية والمجتمعية والتثقيفية والتنافسية.

تناول الحضور خلال الاجتماع مجموعة من الأفكار والمقترحات الخاصة بأجندة الفعاليات، تزامناً مع الحدث، مؤكدين ضرورة رفع الأجندة المعتمدة للفريق التنفيذي قبل موعد الفعالية والاطلاع على التصورات والتوصيات المختلفة من أعضاء الفريق، التي تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المبادرة.