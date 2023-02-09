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الرياضي

ليفركوزن يستعد لمرحلة التغيير الشامل

ليفركوزن يستعد لمرحلة التغيير الشامل
9 فبراير 2023 14:36

ليفركوزن (د ب أ)
أكد سيمون رولفس المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن، أن فريقه سيجري عملية إحلال وتجديد الصيف المقبل، في أعقاب مسيرته المهتزة في الموسم الحالي من الدوري الألماني لكرة القدم. 

وقال رولفس لمجلة «كيكر شبورتس» اليوم الخميس، أن هناك بالتأكيد تغييرات كبيرة في الفريق «سنستغل فترة الصيف لإعادة تشكيل الفريق».
وأوضح رولفس «سيكون صيفاً مختلفاً مقارنة بالصيف الماضي، فترة الانتقالات وحدها ستشهد الكثير من التحركات، كان نهجنا في الحفاظ على الجميع غير معتاد بالنسبة لباير، جاء ذلك على حساب التعاقدات الجديدة». وأشار «بعد فوات الأوان يمكن القول أن التحرك بشكل أكبر في قائمة الفريق كان سيصبح أفضل، لكني لا أعتقد بأن أي من الطريقين كان سيصبح المسار المثالي». 

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وأنهى ليفركوزن الموسم الماضي من البوندسليجا بشكل أفضل كثيراً من وضعه في الموسم الحالي، حيث احتل المركز الثالث، لكنه خرج من الدور الأول لكأس ألمانيا، كما يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المحلي بعد بداية كارثية للموسم، حيث بات قريباً من مراكز الهبوط أكثر من المنافسة على المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية. وفاز ليفركوزن في خمس مباريات متتالية تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، لكنه خسر في آخر مباراتين. وأكد رولفس أنه لا يخشي رحيل اللاعبين المهمين أمثال موسى ديابي أو جيرمي فريمبونج. 

 

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