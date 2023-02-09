نابولي للثأر من كريمونيزي في «موقعة التناقضات»

روما (د ب أ)

تجمع مواجهة القمة والقاع نابولي بضيفه كريمونيزي، مساء الأحد، بالمرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وينفرد نابولي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان، في الوقت الذي يتذيل فيه كريمونيزي الترتيب برصيد ثماني نقاط، بفارق عشر نقاط عن آخر مراكز الأمان. ويرفع نابولي شعار الثأر من كريمونيزي الذي أطاح به من دور الستة عشر لكأس إيطاليا، بالفوز عليه 5/4 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء مباراتهما بالتعادل بهدفين لمثلهما في 17 يناير الماضي.

وباستثناء هذه الهزيمة، يسجل نابولي مسيرة استثنائية هذا الموسم، تحت قيادة مدربه لوتشيانو سباليتي سواء في الدوري الإيطالي أو في دوري أبطال أوروبا، حيث تنتظره مواجهة صعبة مع مضيفه اينتراخت فرانكفورت الألماني يوم 21 فبراير الجاري، في ذهاب دور الستة عشر من البطولة القارية.

وحقق نابولي خمسة انتصارات متتالية منذ هزيمته الأولى هذا الموسم، على ملعب إنتر ميلان بهدف دون رد، ويبحث الفريق عن فوزه التاسع عشر مقابل تعادلين وهزيمة واحدة، للاقتراب خطوة جديدة من اللقب الغائب عن خزائنه منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي مرتين من قبل في موسمي 1986/1987 و1989/1990، وتنتظر الجماهير منذ فترة طويلة للغاية لمشاهدة فريقها على منصة التتويج، ولكن يبدو أن الحلم في طريقه للتحقق هذا الموسم. وبإمكان نابولي أن يبتعد بالصدارة بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ولو بشكل مؤقت، انتظاراً لمواجهة إنتر ميلان مع مضيفه سامبدوريا مساء الاثنين.

وخسر إنتر ميلان مرة واحدة منذ استئناف موسم الدوري الإيطالي، بسقوطه أمام ضيفه إمبولي بهدفين مقابل هدف، في الوقت الذي فاز فيه أربع مرات وتعادل مرة واحدة، كما بلغ المربع الذهبي لكأس إيطاليا.

ولكن مهمة إنتر ميلان قد لا تكون سهلة على ملعب سامبدوريا الذي يعاني بشدة شبح الهبوط، إذ يحتل المركز قبل الأخير بعشر نقاط بفارق ثماني نقاط عن آخر مراكز الأمان.

ويشهد ملعب الأولمبيكو يوم السبت مواجهة قوية بين لاتسيو صاحب المركز الرابع مع أتلانتا صاحب المركز الخامس.

ويتطلع لاتسيو لاستعادة اتزانه، بعد أن أخفق في تحقيق أي انتصار في آخر ثلاث مباريات، حيث تعادل مع ضيفه فيورنتينا ومضيفه فيرونا بهدف لمثله، كما خرج من دور الثمانية لكأس إيطاليا على يد يوفنتوس.

كذلك خرج أتلانتا من دور الثمانية لكأس إيطاليا على يد إنتر ميلان، كما خسر مباراته الأخيرة بالدوري أمام مضيفه ساسولو بهدف لمثله.

ويلتقي يوم السبت أيضاً روما صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة، مع مضيفه ليتشي الذي يقبع في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

وتنطلق الجولة الثانية والعشرون من الدوري الإيطالي غداً الجمعة، بمباراة ميلان مع ضيفه تورينو. ويحتل ميلان حامل اللقب المركز السادس برصيد 36 نقطة، ويأمل في الاقتراب خطوة من المربع الذهبي لإحياء آماله الأوروبية، في الوقت الذي يأتي فيه تورينو بالمركز السابع برصيد 30 نقطة، ويسعى بدوره لأن يدنو خطوة أخرى من حجز مقعده في إحدى البطولات القارية.

ويلتقي يوم الأحد يوفنتوس مع ضيفه فيورنتينا، بعد أن تضاءلت آمال «السيدة العجوز» في المنافسة، سواء على اللقب أو على التأهل لإحدى البطولات الأوروبية، عقب خصم 15 نقطة من رصيده لتورطه في مخالفات مالية.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة، ويأتي فيورنتينا في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة. وفي بقية المباريات يلتقي إمبولي مع سبيزيا يوم السبت، وأودينيزي مع ساسولو وبولونيا مع مونزا يوم الأحد، وفيرونا مع ساليرنيتانا يوم الاثنين.