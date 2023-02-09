20 فريقاً في كأس دبي للقارات



مراد المصري (دبي)



يشارك 20 فريقاً، يتقدمها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، ميلان الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي، إلى جانب النصر، الوصل، شباب الأهلي والوحدة من الإمارات، في «النسخة السادسة» من كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وتعتبر الأكبر من نوعها، من حيث تنوع وأسماء الفرق المشاركة التي يمثلها 400 لاعب، وتقام خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري بمدرسة جيمس وينشستر دبي

جاء الإعلان عن ترتيبات البطولة في مؤتمر صحفي، حضره ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، والأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو، وميشيل سلجادو لاعب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق.

وأكد ناصر أمان آل رحمة، أن العمل يتواصل في المجلس لدعم جيل المستقبل لأنه «حجر الأساس»، والبطولة واحدة من المبادرات المتنوعة والرائدة، والمخصصة لفئة مهمة هي فرق تحت 13 سنة، والمشاركة الدولية الكبيرة تمنح لاعبي أندية الإمارات الفرصة لاختبار قدراتهم ومقارنتها بالموهوبين في الأندية العالمية التي تشارك في البطولة سنوياً، لأن التنافس والمواجهات المباشرة هي الطريق لاكتشاف مستوى لاعبينا ونقاط التطوير وتزويدهم بالخبرات اللازمة للتقدم في مسيرتهم الكروية.

وكشف رونالدو عن أنه حرص على إشراك فريقين لناديين يتولى رئاستهما، وهما ريال بلد الوليد الإسباني وكروزيرو البرازيلي، وقال: البطولة فرصة للأندية واللاعبين الناشئين للحصول على الخبرة الكبيرة والتجارب، وكرة القدم تعتمد على اللاعب نفسه، وليس على الظروف التي وضعته فيها الحياة، ومن خلال الشغف يمكن أن يطور نفسه ويحقق أهدافه، كما أن الفوز يحتاج إلى الجهد الكبير.

ويرى سلجادو أن مجلس دبي الرياضي ووفر له كافة سبل الدعم لتنفيذ الأفكار والمشاريع الهادفة إلى خدمة كرة القدم الإماراتية، وشكر رونالدو الذي حضر شخصياً لمساندته في البطولة وتقديم الدعم، وقال: وجود رونالدو له دور كبير في تحفيز اللاعبين الصغار، لأنه يعد أسطورة في كرة القدم، بل أفضل لاعب في التاريخ، وما قدمه في كرة القدم شيء كبير، لأنه قدم دروساً في الاحترافية والمهارة واللعب الجماعي، وما زال يقدم الدعم إلى زملائه وأصدقائه.