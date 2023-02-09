البايرن يتحفز لإيقاف بوخوم وتأمين القمة

برلين (د ب أ)

أصبحت الأوضاع أكثر صعوبة على بايرن ميونيخ هذا الموسم في صدارة الدوري الألماني، مقارنة بما كانت عليه خلال حملة التتويج القياسي بلقب البوندسليجا في المواسم العشرة الماضية.

ولا تفصل سوى ست نقاط فقط بين بايرن المتصدر وفرايبورج صاحب المركز السادس، وبالتالي فإن الصراع على اللقب قد يبقى مستمراً حتى الأمتار الأخيرة من الموسم.

ويتصدر بايرن جدول الترتيب برصيد 40 نقطة ويليه في المركز الثاني، مفاجأة الموسم يونيون برلين برصيد 39 نقطة، ثم بروسيا دورتموند في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، ثم لايبزج في المركز الرابع برصيد36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الخامس ونقطتين عن فرايبورج صاحب المركز السادس. ويلتقي بايرن بعد غدٍ السبت في الجولة العشرين، مع ضيفه بوخوم الذي حقق خمسة انتصارات متتالية على ملعبه في البوندسليجا، كما اكتسح ماينز وهوفنهايم بنفس النتيجة 5/2 في آخر جولتين، قبل أن يودع منافسات كأس ألمانيا على يد ضيفه بروسيا دورتموند.

وفي المقابل سيحاول النادي البافاري البناء على فوزه في آخر مباراتين، على حساب مضيفه ماينز 4/صفر في دور الستة عشر لكأس ألمانيا، ثم الفوز على مضيفه فولفسبورج 4/2 في الجولة الأخيرة من البوندسليجا، إذ جاء الانتصاران بعد مسيرة باهتة لم يعرف خلالها الفريق طعم الفوز لثلاث مباريات متتالية، الأمر الذي منح الفرصة ليونيون برلين للاقتراب بشكل أكبر من الصدارة، بعد أن كان بايرن مهيمناً على القمة.

ويشهد استاد ريد بول أرينا مساء السبت، مواجهة قمة بين يونيون برلين الوصيف ولايبزج صاحب المركز الرابع، حيث يسعى كل منهما لفض الاشتباك والاقتراب خطوة جديدة من اللقب الأول في الدوري المحلي. ونعم يونيون برلين بمسيرة رائعة مؤخراً وحقق خمسة انتصارات متتالية، من بينها الفوز على فولفسبورج بهدفين لهدف في دور الستة عشر لكأس ألمانيا. كما بدأ لايبزج مشواره في العام الجديد بشكل طيب، حيث فرض التعادل على بايرن ميونيخ في مباراته الأولى بعد فترة التوقف الدولي، قبل أن يكتسح شالكه بالستة ثم فاز على شتوتجارت، وتبع ذلك بالتأهل إلى دور الثمانية لكأس ألمانيا على حساب هوفنهايم، لكنه سقط في فخ التعادل السلبي في مباراته الأخيرة على ملعب كولون.

ولم يختلف الوضع كثيراً بالنسبة لدورتموند، الذي يبحث عن لقبه الأول في البوندسليجا منذ موسم 2011/2012، حيث حقق الفريق تحت قيادة مدربه الشاب إيدين تيرزيتش، خمسة انتصارات متتالية منذ بداية العام الجديد. وبدأ دورتموند مشواره في عام 2023 بالفوز على أوجسبورج 4/3، ثم فاز على ملعب ماينز بهدفين لهدف وعلى ملعب باير ليفركوزن بهدفين دون رد، قبل أن يكتسح ضيفه فرايبورج بخمسة أهداف لهدف، ثم حقق مبتغاه وتأهل لدور الثمانية لكأس ألمانيا على حساب مضيفه بوخوم.

ولكن مهمة دورتموند لن تكون سهلة أمام فيردر بريمن، الذي حقق الفوز في أخر مباراتين بعد تعرضه لأربع هزائم متتالية.

ويواجه أيضاً فرايبورج مهمة صعبة أمام شتوتجارت المتعثر، حيث يتطلع الأول للاقتراب خطوة جديدة من أهل القمة، في الوقت الذي يأمل فيه شتوتجارت الابتعاد خطوة عن منطقة الخطر، إذ يحتل المركز الثالث من القاع برصيد 16 نقطة.

ومنذ استئناف منافسات البوندسليجا، خاض فرايبورج أربع مباريات، حيث خسر مرتين وتعادل مرة واحدة ولم يعرف طعم النصر سوى مرة واحدة فقط، لكنه على الأقل شق طريقه إلى دور الثمانية لكأس ألمانيا على حساب ساندهاوزن.

وفي المقابل لم يعرف شتوتجارت طعم الفوز في البوندسليجا، منذ قرابة الثلاثة أشهر، وتحديداً منذ فوزه على ضيفه هيرتا برلين 2/1 في 18 نوفمبر الماضي، حيث خسر منذ ذلك الحين ثلاث مرات وتعادل مرتين، لكنه لحق بركب المتأهلين لدور الثمانية بكأس ألمانيا على حساب بادربورن.

ويخرج فرانكفورت يوم الأحد لملاقاة مضيفه كولون بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على دارمشتاد 4/2 في دور الستة عشر لكأس ألمانيا.

ومنذ بداية عام 2023 فاز فرانكفورت مرتين وتعادل مرتين، من بينها التعادل المثير على ملعب بايرن ميونيخ بهدف لمثله.

ويلتقي يوم السبت هوفنهايم بقيادة مدربه الجديد بيليجرينو ماتارازو، مع ضيفه باير ليفركوزن. وفي باقي المباريات، يلتقي ماينز مع ضيفه أوجسبورج يوم السبت وشالكه مع ضيفه فولفسبورج غداً الجمعة وهيرتا برلين مع بروسيا مونشنجلادباخ يوم الأحد.