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صفقة تبادلية تنقل دورانت إلى صنز

صفقة تبادلية تنقل دورانت إلى صنز
9 فبراير 2023 13:44

لوس أنجلوس (أ ف ب) 
يستعد نجم كرة السلة الأميركي كيفن دورانت للانتقال إلى فينكس صنز، في صفقة تبادل ضخمة مع بروكلين نتس، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
ونقلت شبكة "إي أس بي أن" ووسائل أخرى عن مصادر لم تسمها، أن نتس قرر الاستغناء عن دورانت وتي جاي وارن مقابل استقدام ميكال بريدجز وكام جونسون وجاي كراودر، وأربع خيارات من الدور الأول للـ "درافت" من صنز.
وتأتي هذه الصفقة الضخمة عشية الموعد النهائي لإقفال باب الانتقالات في الدوري اليوم الخميس، بعد صفقة تبادل كايري إيرفينج من نتس إلى دالاس مافريكس الأحد، بعد أن طلب اللاعب بالرحيل.
كما تزامنت هذه الخطوة مع تصريح المالك الجديد لنادي صنز الملياردير مات إشبيا في يومه الأول في منصبه الجديد "لن أجلس هنا لعدّ الدولارات. سأبحث في كيفية تطوير فريقنا".
وطلب دورانت، المتوج بلقب الدوري مرتين وأفضل لاعب في النهائيات مرتين، وأفضل لاعب في الموسم العادي عام 2014، في يونيو الماضي بانتقاله من نتس في صفقة تبادل، وذلك بعد أقل من عام من توقيعه على تمديد عقده لمدة أربع سنوات بقيمة 198 مليون دولار.
وشعر دورانت بالإحباط من تراجع أداء فريقه، الذي خرج من الدور الأول للأدوار الإقصائية "بلاي أوف" الموسم الماضي، على الرغم من وجود النجمين الآخرين إيرفينج وجيمس هاردن في حينها.
في أغسطس، أصبح من الواضح أن دورانت سيبقى في بروكلين، إلا أن نتائج النادي في بداية هذا الموسم لم ترتق لآمال نجمه، فتمت إقالة المدرب الكندي ستيف ناش بعد 5 هزائم مقابل فوز يتيم.
وتلقى نتس ضربة جديدة بايقاف إيرفينج ثماني مباريات، بعدما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيلمًا معاديًا للسامية ورفض الاعتذار بداية.
وتزامنت عودة نتس إلى سكة الانتصارات بإشراف مدربه الجديد جاك فون، مع غياب دورانت عن الملاعب منذ 8 يناير بسبب التواء في أربطة ركبته اليمنى.
صرّح فون أمام الصحفيين أن التقرير الطبي الخاص بدورانت كان إيجابياً في آخر تقييم له، على الرغم من أن الفريق لم يُفصح عن الفترة الزمنية بشأن موعد عودته إلى الملاعب.
وبلغت معدلات دورانت 29.7 نقطة و6.7 متابعات و5.3 تمريرات حاسمة في المباراة هذا الموسم.
تم اختياره قائد فريق في مباراة كل النجوم "أول ستار"، بعدما حلّ في المركز الأول في التصويت في المنطقة الشرقية، إلاّ انه لن يتمكن من خوض المباراة في 19 الشهر الحالي للإصابة.
وينضم دورانت إلى المخضرم كريس بول وديفين بوكر في فينيكس، في محاولة للفوز بلقب ثالث في مسيرته بعد لقبيه الأولين مع جولدن ستايت ووريورز عامي 2017 و2018.

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