منصور بن محمد يرحّب بالمشاركين في ماراثون دبي العالمي

دبي (الاتحاد)



رحب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي بالعدّائين والعدّاءات المشاركين في النسخة 22 من ماراثون دبي، من المحترفين والهواة ومن مختلف الأعمار والجنسيات من داخل وخارج دولة الإمارات والذين يحرصون على المشاركة في هذا السباق الأسرع بين سباقات الماراثون العالمية، والمُقرر إقامته يوم الأحد المقبل في مدينة إكسبو دبي.

وقال سموه: «أتممنا كافة الاستعدادات للترحيب بجميع المشاركين في هذا الحدث الرياضي السنوي الذي يعد من أهم الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات والمنطقة، بل وعلى مستوى العالم على صعيد سباقات الطريق، ويسرنا أن تستضيف هذه الجولة من الماراثون «مدينة إكسبو» التي ارتبطت بأحداث رياضية عالمية، إذ استضافت العديد من البطولات الدولية ومن بينها «طواف الإمارات» العالمي للدراجات الهوائية، ما يعطي الحدث أهمية إضافية ويعكس مكانة الرياضة في مجتمع دبي في ضوء ما توليه حكومتها من دعم للرياضة وحرص على تشجيع المجتمع بكل فئاته على ممارستها وما أثمره هذا الحرص من توفير البنية التحتية الداعمة للأحداث الرياضية الكبرى».

وأضاف سموه: «نعمل على تحقيق أعلى مستويات التميز في جميع البطولات والأحداث الرياضية التي تستضيفها دبي سنوياً وهي في زيادة وتنوع مستمرين ليبلغ صدى نجاحها العالم أجمع... وسيراً على هذا النهج فإن النسخة الثانية والعشرين من الماراثون تتميز بالعديد من المميزات الجديدة ومن بينها مكان السباق والمسارات المدروسة التي تضيف جمالية وتنافسية للحدث وتحافظ على سمة الماراثون الذي تميّز بسرعته في جميع النسخ السابقة، وستكون المشاركة في نسخة هذا العام فرصة للرياضيين الهواة والمحترفين لخوض تجربة جديدة وتكوين ذكريات تربطهم بدبي ومدينة إكسبو التي عرفها العالم من خلال استضافة أكبر تجمع عالمي في جميع المجالات وهو «إكسبو 2020 دبي».

ويُقام ماراثون دبي بدعم من مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع العديد من الدوائر الحكومية في دبي. وشهدت الأيام الماضية حركة نشيطة ولقاءات مستمرة بين جميع فرق العمل منذ اتخاذ قرار تنظيم الماراثون في مدينة إكسبو دبي من أجل الانتهاء من كافة الترتيبات في الموقع الجديد الذي يربط بين تميز الموقع وتميز اسم الحدث العالمي.

وتولّت فرق عمل شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وإدارة مدينة إكسبو دبي واللجنة المنظمة للماراثون، اختيار مسارات الجري للفئات المختلفة وللمسافات الثلاث 42.195 كيلومتر و10 كيلومترات و4 كيلومترات. كذلك، قدّمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي دعماً كبيراً للماراثون بتوفير رحلات خاصة مجانية إلى مقر إكسبو لجميع المشاركين والجمهور تنطلق من الساعة الرابعة صباح يوم السباق.

ويُعدُّ ماراثون دبي أحد أبرز الأنشطة الرياضية السنوية ليس على مستوى الدولة والشرق الأوسط وآسيا وحسب، بل على صعيد العالم، كما يعد أقدم حدث للجري لمسافات طويلة في المنطقة وأحد أسرع سباقات الجري للمسافات الطويلة العالمية والتي تجذب نخبة الرياضيين من جميع أنحاء العالم.