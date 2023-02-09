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الرياضي

وستبروك على أعتاب يوتا جاز

وستبروك على أعتاب يوتا جاز
9 فبراير 2023 12:50

لوس أنجلوس (د ب أ- ستاتس بيرفورم)
أصبح النجم راسيل وستبروك على أعتاب الرحيل عن لوس أنجلوس ليكرز والانتقال إلى يوتا جاز قبل انتهاء فترة الانتقالات بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

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وبحسب شبكة «أي أس بي إن»، فإن ليكرز يخطط لبيع وستبروك وخوان توسكانو أندرسون وداميان جونز إلى يوتا جاز، مقابل انتقال جاريد فاندربيلت وماليك بياسلي إلى ليكرز.
كما تردد أن ليكرز بصدد التعاقد مع دي أنجيلو راسيل من مينيسوتا تيمبرولفز، الذي سيتعاقد بدوره مع نيكيل ألكسندر ووكر ومايك كونلي.
وأصبح مستقبل وستبروك مع ليكرز محل شك، حيث توقع الكثيرون رحيله قبل انتهاء فترة الانتقالات بدوري السلة الأميركي، اليوم الخميس.
وبدا ليكرز في طريقه لاستغلال وستبروك في صفقة مقايضة مع كيري إيرفينج نجم بروكلين نتس، لكن الأخير انتقل سريعاً إلى دالاس مافريكس الأسبوع الماضي.

لوس أنجلوس ليكرز
دوري السلة الأميركي للمحترفين
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