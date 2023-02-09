16 ألف مطية تشارك في «ختامي المرموم»



رضا سليم (دبي)



برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ينطلق السبت مهرجان المرموم التراثي للهجن 2023 «ختامي المرموم» الذي يستمر حتى 23 فبراير الجاري، بمشاركة من يزيد على 16 ألف مطية، تتنافس على مدار 331 شوطاً، منها 177 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و214 شوطاً لهجن أبناء القبائل، ويأتي تقسيم أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ بواقع 30 شوطاً في سن اللقايا، و29 شوطاً في سن الإيذاع، بالإضافة إلى 26 شوطاً في سن الثنايا، و32 شوطاً لسن الحول والزمول. وتتنافس هجن أبناء القبائل في سن الحقايق على مدار 70 شوطاً، و42 شوطاً في سن اللقايا، و36 شوطاً للإيذاع، و30 شوطاً في سن الثنايا، و36 شوطاً للذلل والزمول.

وكشف نادي دبي لسباقات الهجن تفاصيل المهرجان الختامي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقره، بحضور علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي للنادي، وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة الاعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي، وعبدالرحمن أمين، مدير قنوات دبي الرياضية.

وقال علي سعيد بن سرود: «التنافس سيكون على 44 رمزاً للفائزين بالأشواط الرئيسية، بالإضافة إلى جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز حتى العاشر في كل الاشواط، وستتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على 16 رمزاً عبارة عن أربعة رموز مناصفة بين الأشواط المفتوحة وأشواط المحليات في كل الأعمار من اللقايا وحتى الحول والزمول، وبالمقابل سيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على 28 رمزاً، منها أربعة رموز في سن الحقايق، رمزان للإنتاج ومثلهما للأشواط المفتوحة، بالإضافة إلى ستة رموز، اثنان للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط الإنتاج والمحليات، في الأعمار من اللقايا وحتى الذلل والزمول».



وتابع: «يمثل (ختامي المرموم) المحك الرئيسي الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ على الرموز، لذا يتوقع أن تدفع من خلاله هذه المؤسسات بأفضل الحلال بحثاً عن تحقيق الإنجازات، كما نتوقع أن يشهد المهرجان مشاركة واسعة من جانب هجن أبناء القبائل، حيث سيكون التسجيل مفتوحاً حتى ما قبل موعد سباقات السن المعين بوقت قليل، ونتوقع مشاركة كبيرة، وخلال أول 4 ساعات من فتح الباب سجل أكثر من 5200 مطية، ونتوقع أن يصل إجمالي الهجن المشاركة في المهرجان إلى أكثر من 16 ألف مطية، وذلك على الرغم من أن جميع الميادين الفرعية التابعة لنادي دبي لسباقات الهجن (سيف العرب، الهباب والطي)، ستكون مفتوحة لاستقبال سباقات السن الصغيرة في أيام المهرجان نفسه، وهذه الخطوة نهدف من خلالها إلى تقليص عدد الهجن التي ستشارك في المهرجان، ومنح الملاك الفرصة للركض في أماكن أخرى».

وقال عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي: «نشكر شركاء النجاح في المهرجان والراعي البلاتيني له شركة الطاير للسيارات على استمرار رعايتهم ودعمهم لرياضة سباقات الهجن، ولكل الجهات الحكومية وهيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة خدمات إسعاف دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، وزارة الدفاع، وديزرت جروب، ولكل من أسهم ويسهم في إنجاح الحدث».

وتوقع عبدالله أن يشهد المهرجان حضوراً ضخماً من الأجانب، مشدداً على أن النادي يقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المهتمة بالسياحة مثل دائرة السياحة والجهات السياحية الأخرى لتوفير أجواء مثالية لهؤلاء السياح عند حضورهم لمتابعة فعاليات مهرجان ختامي المرموم، وسيقوم النادي بتوزيع الهدايا على الجماهير بجانب المزاد الذي سيقام على هامش المهرجان، سواء مزاد الجزيرة أو مزاد نادي دبي لسباقات الهجن.

وقال عبدالرحمن أمين، مدير قنوات دبي الرياضية: «قناة دبي ريسينج ستكون هي الناقل الرسمي للمهرجان، وستقوم بتوزيع البث على مجموعة من القنوات الاخرى على رأسها قناتا (ياس) و(الكأس)، والمجال مفتوح أمام كل القنوات الراغبة في نقل فعاليات المهرجان، والتغطية تبدأ عبر حلقة تقديمية من برنامج (أهل الهجن)، وسنلتقي يومياً بالمشاهدين من خلال برنامجي (ساعة الصفر) الذي يسبق انطلاقة الأشواط، وبرنامج (أهل الهجن) المسائي والذي يقدمه الزميل هيثم الحمادي بمشاركة مجموعة من أفضل المحللين في عالم سباقات الهجن».



ختامي المرموم

11 فبراير الانطلاقة

23 فبراير الختام

16 ألف مطية في الحدث

331 شوطاً

177 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ

214 شوطاً لهجن أبناء القبائل

44 رمزاً تنتظر الفائزين