زانيولو من روما إلى جلطة سراي التركي

باريس (أ ف ب)

يغادر المهاجم نيكولو زانيولو ناديه روما الإيطالي، بعد انتهاء فصل من الخلافات الحادة بين الطرفين استمر لأسابيع عدة، للانضمام إلى نادي جلطة سراي التركي، حسب ما أعلن نادي العاصمة.

وأفاد روما في وقت متأخر من ليل الأربعاء، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، بأنه بات «قادراً على تأكيد أنه تم التوصل لاتفاق مع النادي التركي لانتقال دائم».

برز زانيولو «23 عاماً» مع روما منذ 2018 وسجل 13 هدفاً في 94 مباراة، بعد قدومه من إنتر الذي لم يخض بألوانه أي مباراة.

أبلغ زانيولو ناديه روما في يناير رغبته في المغادرة خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه رفض العرض الثابت الوحيد الذي تلقاه النادي من بورنموث الإنجليزي. في حين لم تتقدم الأندية الأخرى التي أبدت اهتمامها «توتنهام الإنجليزي، ميلان» بعروض جدّية.

وكان المدير العام للنادي تياجو بينتو قال في نهاية يناير، من دون أن يقتبس زانيولو مباشرة ولكن عندما ُسُئل عن غيابه: «نحن هنا مع أولئك الذين لديهم الدافع للقتال من أجل روما».

كما أعرب عن أسفه لأن «المصالح الفردية تأتي في بعض الأحيان على المصالح الجماعية».

وضمن السياق ذاته، أكد مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو أن زانيولو يريد «الرحيل». ولم يترك له الكثير من الأمل في إعادة دمجه مع المجموعة.

وأضاف عشية إغلاق فترة الانتقالات الشتوية في إيطاليا في 31 يناير: «عندما لا تكون على ما يرام في الأسرة، عليك المغادرة».

وتوصل زانيولو الذي استفاد من فترة انتقالات لا تزال مفتوحة في تركيا، أخيراً إلى اتفاق لإطلاق مسيرته مجدداً مع جلطة سراي متصدر الدوري بعد تباطؤ المفاوضات لبعض الوقت بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد الاثنين.

ورغم عدم تحديد قيمة الصفقة، إلا أن صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» وقناة «سكاي سبورت» أفادتا أن الصفقة قاربت 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين كمكافآت. كما تضمن العقد، وفقاً لوسائل الإعلام، بنداً يسمح له بفسخه في حال تقديم عرض أكبر من 35 مليون يورو في عودة محتملة إلى إيطاليا الصيف المقبل.

وانضم المهاجم الدولي «هدفان في 11 مباراة دولية» إلى العديد من اللاعبين في جلطة سراي، سبق لهم أن خاضوا غمار الـ «سيري أ»، مثل الأرجنتيني ماورو إيكاردي والبلجيكي دريس ميرتنز والبرتغالي سيرجيو أوليفيرا، الذي لعب الموسم الماضي مع روما وشارك في الفوز بالنسخة الأولى من مسابقة «كونفرنس ليج» بهدف من زانيولو نفسه في النهائي أمام فينورد الهولندي.

واعتبر زانيولو أحد ألمع المواهب الشابة في إيطاليا عندما ظهر مع روما عندما كان مراهقاً، إلاّ أنه تعرض لإصابات خطيرة في ركبتيه في يناير 2020 ثم في سبتمبر التالي، مما حدّ من وهج تألقه.

غاب عن بطولة أوروبا التي فاز بها المنتخب الإيطالي في صيف عام 2021، وتراجع أداؤه هذا الموسم، حيث طغت نجومية الوافد الجديد بطل العالم الأرجنتيني باولو ديبالا. كما توترت علاقته مع جماهير نادي العاصمة في الأسابيع الأخيرة منذ إضفاء الطابع الرسمي على رغبته في المغادرة.