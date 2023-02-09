إيرفينج يبدع في الظهور الأول

لوس أنجلوس (د ب أ-ستاتس بيرفورم)

سجل كيري إيرفينج بداية مميزة مع فريقه الجديد دالاس مافريكس وساهم في فوزه الصعب، على ملعب لوس أنجلوس كليبرز 110/104 بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وانتقل إيرفينج مؤخراً من بروكلن نتس إلى مافريكس، وسجل 24 نقطة في ظهوره الأول مع الفريق. وافتقد مافريكس جهود لوكا دونسيتش لكنه استفاد من وجود إيرفينج، ليهزم كليبرز ويتقدم للمركز الرابع بجدول ترتيب القسم الغربي.

وأحرز تيم هاردواي جونيور 19 نقطة وست تمريرات حاسمة وخمس متابعات لفريق مافريكس، فيما سجل البديل نورمان باول 24 نقطة لكليبرز.

كما تغلب بوسطن سيلتكس على فيلادلفيا 106/99 في القسم الشرقي.

وسجل جويل إيمبيد 28 نقطة، وأضاف جيمس هاردن 26 نقطة و11 تمريرة حاسمة لفيلادلفيا، لكن الفريق سقط أمام سيلتكس.

وسجل ديريك وايت 19 نقطة، وأضاف زميله ماكولم بروجدون 19 نقطة أيضاً لفريق سيلتكس.

وفي بقية المباريات، فاز واشنطن ويزاردز على تشارلوت هورنتس 118/104، وكليفلاند كافالييرز على ديترويت بيستونز 118/85، وميامي هيت على إنديانا بيسرز 116/111، وتورنتو رابترز على سان أنطونيو سبيرز 112/ 98، وساكرامنتو كينجز على هيوستن روكتس 130/128، ومينيسوتا تمبرولفز على يوتا جاز 148/118، وبورتلاند ترايل بليزيرز على جولدن ستيت واريورز 125/122.