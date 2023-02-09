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الرياضي

مليحة يحصد 22 ميدالية في كأس السباحة

مليحة يحصد 22 ميدالية في كأس السباحة
9 فبراير 2023 13:30

 
مليحة (الاتحاد)

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أحرز مليحة 22 ميدالية، في ختام كأس رئيس الدولة للسباحة، بمجمع حمدان الرياضي في دبي، بواقع 10 ذهبيات، و9 فضيات، و3 برونزيات.
وأشاد عبدالله بن جرش عضو مجلس إدارة نادي مليحة رئيس لجنة التسويق والاستثمار، بنتائج السباحين، وما حصدوه من ميداليات مثلت حصيلة وفيرة، أبرزت قدرتهم ومستوياتهم الجيدة في السباحة.
وأشار إلى أن السباحين قدموا مستويات عالية ومهارات كبيرة، خاصة أن اللعبة تلقى اهتماماً كبيراً من النادي الذي يملك الكوادر المتميزة.
وأضاف: نجاح السباحين في حصد 22 ميدالية، يعود إلى اهتمام مجلس الإدارة برئاسة محمد سلطان الخاصوني، والمنظومة الرياضية، بعد أن ظل يقدم لها الدعم المتواصل، إيماناً منه بأهميتها، وسخر لها كل المقومات من أجل الظهور بمستوى يشرف اسم ومكانة مليحة في خريطة الألعاب.
وأثنى ابن جرش على الأداء وروح السباحين، بجانب جهود الجهاز الفني الذي يعمل في صمت، ويقدم لاعبين متميزين، حققوا إنجازات رائعة.

دبي
السباحة
مجمع حمدان الرياضي
مليحة
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