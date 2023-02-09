«الشارقة للمرأة» يتألق في «عُماني القوى»



الشارقة (وام)



تألق فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، خلال مشاركته في جولتين من الدوري العُماني لألعاب القوى للموسم الجاري، بتحقيقه نتائج متميزة في فعاليات البطولة التي جرت على ميدان مجمع صحار الرياضي، ونظمها الاتحاد العُماني لألعاب القوى.

مثل فريق النادي، اللاعبات، جوري حسين وشوق عبد العزيز ونوف عبد العزيز، في فئة الأشبال، وفاطمة البلوشي وعبير إبراهيم وعلياء الحمادي، في فئة السيدات.

وبعد تنافس مثير، تمكنت نجمات فريق النادي من تحقيق مراكز متقدمة، حيث حصلت شوق البلوشي وفاطمة البلوشي وعبير البلوشي، على المراكز الأول والثاني والسادس على التوالي في سباق 100 متر، فيما فازت جوري حسين ونوف البلوشي بالمركزين الأول والثاني على التوالي لسباق 300 متر، بينما تألقت نوف البلوشي بحصولها على المركز الأول لسباق 600 متر، فيما حققت علياء الحمادي وجوري حسين، الفوز بالمركزين الأول والثالث على التوالي لفعالية الوثب الطويل.

وأبدت مروة الجسمي، إدارية فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، رضاها عن النتائج الإيجابية التي حققها فريق النادي لألعاب القوى في مشاركته في الدوري العُماني، مشددة على أن الهدف من المشاركة هو زيادة احتكاك لاعبات النادي، ورفع مستوى خبراتهن، مشيرة إلى أنه سيتم اعتبار نتائج لاعبات النادي خارج «حسبة» نقاط الفوز بالدوري، في حال اقتصار المشاركة فيه على جولتين فقط، فيما يتم احتساب المشاركة في إطار المنافسة على اللقب في حال خوض الجولات الخمس للبطولة، مشيرة إلى أن الدوري العُماني يمتد حتى أبريل المقبل.

وكشفت مروة الجسمي النقاب عن نجاح فاطمة البلوشي، نجمة فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لألعاب القوى، في تحطيم رقم الدولة في سباق 200 متر، بتسجيلها زمن وقدره 26.96 ثانية.